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среда, 25 июля 2018 08:21

Впервые у бесплодной пары родилась девочка

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Впервые у бесплодной пары родилась девочка
Первый "ребенок из пробирки" Луиза Джой Браун с отцом. Фото: mama-likes.ru

Первый ребенок в мире "из пробирки" - Луиза Джой Браун родилась 25 июля 1978 года в Великобритании. Основателями искусственного оплодотворения считаются кембриджские исследователи - гинеколог Роберт Эдвардс и эмбриолог Патрик Стептоу.

Лесли и Джон Браун были молодой парой из Бристоля, которые не могли забеременеть в течение 9 лет. В Лесли Браун врачи обнаружили непроходимость маточных труб. В 1977 году им предложили принять участие в эксперименте, который проводили врачи Патрик Стептоу и Роберт Едвардс.

10 ноября яйцеклетка Лесли Браун была оплодотворена "в пробирке". Используя собственный метод исследования - лапароскопию, врач Стептоу удалил яйцеклетку с одного яичника Лесли Браун и передал ее врачу-эмбриологу. Врач Едвардс соединил яйцеклетку Лесли со спермой ее мужа Джона.

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После того как произошло оплодотворение, врач-эмбриолог поместил яйцеклетку в специальную защитное среду, в которой началось деление клеток. На второй день после оплодотворения врачи "переместили" оплодотворенную яйцеклетку в полость матки Лесли. Яйцеклетка успешно прикрепилась, эмбрион начал развиваться под пристальным наблюдением врачей.

В 23:45 путем кесарева сечения родилась здоровая девочка весом 2,61 кг. Ее назвали Луиза Джой Браун. Развивалась как и все дети.

С того времени методом искусственного оплодотворения родилось около 4 миллионов дитей. В Украине первую успешную попытку применения технологии искусственного оплодотворения осуществили в Лаборатории криобиологии системы репродукции человека в Харькове. В 1991 году родился первый ребенок в Украине, зачатый этим методом.

В 2010 году Британский эмбриолог Роберт Едвардс получил Нобелевскую премию по медицине.

В Советском Союзе 8 июля 1944 введен звание "Мать-героиня" и налог на бездетность. Закон действовал до распада СССР. В народе получил название "налог на яйца".

Автор: Ольга Васькив
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Дата
25
июля

Впервые у бесплодной пары родилась девочка

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