Впервые снесли памятник Ленину

Впервые Ленина сбросили в Червонограде. Фото: ZIK

1 августа 1990-го в Червонограде Львовской области впервые в Украине демонтировали памятник большевистскому вождю Владимиру Ленину.

"На площадь пришло море людей. Памятник обхватили тросом, прицепили к крану. Дернули раз - а он не поддается. Рванули во второй раз - стоит невозмутимо. Вся площадь замерла. Стоят тысячи людей, все затаили дыхание. Не поддается - какая-то мистика! Вдруг в этой тишине раздался уверенный голос. Подойдя к крановщику, мастер сказал: "Ты подвигай его, подвигай. А потом - вверх". После того памятник поддался. Что меня поразило - как только натянулись тросы, памятник мелко-мелко задрожал, словно чего-то испугался. Когда между постаментом и скульптурой образовалось пространство, площадь взорвалась криками "ура! "- рассказал фотограф Роман Данилюк.

В дальнейшем снос советских памятников приобрел массовый характер в западных областях.

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На месте Ленина в Червонограде поставили деревянный крест, возле которого совершаются молебны и панихиды по случаю государственных праздников.

В сносе памятников принимали участие бывшие политзаключенные, которых после тюрьмы отправляли в город на шахты с углем.

Фотограф Нильс Аккерманн из Швейцарии и французский журналист Себастьен Гобер заинтересовались судьбой статуй Ленина, поваленных во время "ленинопада" в 2014-2015-х. Чтобы найти остатки памятников, они ездили по Украине, проводили интернет-опрос, обращались за помощью к прессе и органам государственной власти.