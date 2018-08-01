Впервые снесли памятник Ленину

 
Ексклюзивы
1/5
"Стуса убили из-за его таланта" - историк
"Стуса убили из-за его таланта" - историк
Просмотров: 918
Осенью встретимся на баррикадах
Осенью встретимся на баррикадах
3 Просмотров: 5562
Как в Авдеевке праздновали четвертую годовщину освобождения города от оккупантов
Как в Авдеевке праздновали четвертую годовщину освобождения города от оккупантов
Просмотров: 2124
"Махно играл и гонял гусей" - чем удивляет единственный в Украине музей гармоники
"Махно играл и гонял гусей" - чем удивляет единственный в Украине музей гармоники
Просмотров: 342
Муждабаев рассказал, как Россия покупала Кубок мира по футболу
Муждабаев рассказал, как Россия покупала Кубок мира по футболу
2 Просмотров: 5337
Под "Марусю" и с сине-желтыми флагами - как прошел крестный ход за единую поместную церковь
Под "Марусю" и с сине-желтыми флагами - как прошел крестный ход за единую поместную церковь
6 Просмотров: 6156
"Похоже на голодного медведя" - Муждабаев о российском обществе
"Похоже на голодного медведя" - Муждабаев о российском обществе
4 Просмотров: 1566
"Пришлось держаться за стены" - возле Киева под воду ушло домохозяйство
"Пришлось держаться за стены" - возле Киева под воду ушло домохозяйство
Просмотров: 6426
"Московский батюшка крестил, московский и похоронит" - как прошел крестный ход верующих УПЦ МП
"Московский батюшка крестил, московский и похоронит" - как прошел крестный ход верующих УПЦ МП
3 Просмотров: 10593
"Потеряла мужа, брата и двух друзей. А все, что получила от государства, - 15 тысяч" - почтили память погибших в Скнилове
"Потеряла мужа, брата и двух друзей. А все, что получила от государства, - 15 тысяч" - почтили память погибших в Скнилове
Просмотров: 4977
Фото
Все фото
33
14
11
6
8
Удивительный Киев в атмосферных ретро фото
Удивительный Киев в атмосферных ретро фото
Как на Галичине в 1917 году строили мост - фото
Как на Галичине в 1917 году строили мост - фото
&quot;Мы только на пороге бедствия, перед которыми померкнет все пережитое&quot; - писатель предвидел репрессии
"Мы только на пороге бедствия, перед которыми померкнет все пережитое" - писатель предвидел репрессии
Пилотировала тысячу самолетов - умерла 101-летняя участница Второй мировой
Пилотировала тысячу самолетов - умерла 101-летняя участница Второй мировой
Уникальную стенопись реставрируют за средства, собранные на день рождения
Уникальную стенопись реставрируют за средства, собранные на день рождения
Видео
Все видео
Мороженое по 5 копеек и полнотелые женщины: показали на видео Киев 1960-х
Мороженое по 5 копеек и полнотелые женщины: показали на видео Киев 1960-х
Каскадер прыгнул с высоты 7600 метров без парашюта: все сняли на видео
Каскадер прыгнул с высоты 7600 метров без парашюта: все сняли на видео
Главного героя в сериале сыграли 6 актеров: вышла первая серия "Санта Барбары"
Главного героя в сериале сыграли 6 актеров: вышла первая серия "Санта Барбары"
Показали детские гонки на велосипедах, которые прошли в послевоенном Львове
Показали детские гонки на велосипедах, которые прошли в послевоенном Львове
На затонувшем корабле нашли клад серебряных монет
На затонувшем корабле нашли клад серебряных монет
Интервью
1/5
"С точностью до миллиардной доли секунды" - как работают современные технологии в атомной энергетике
"С точностью до миллиардной доли секунды" - как работают современные технологии в атомной энергетике
4 Просмотров: 1584
"Заповит" Шевченко исказили
"Заповит" Шевченко исказили
Просмотров: 3348
"Никакие подачки не заменят родных" - чиновник о Скниловской трагедии
"Никакие подачки не заменят родных" - чиновник о Скниловской трагедии
Просмотров: 684
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
2 Просмотров: 4977
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
Просмотров: 1116
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 июля 2018
Просмотров: 1044
Зроблено в Україні
— Батьку, якби французам захотілося знімати продовження фільму "Невезучі", то замість П'єра Рішара на головну роль варто запросити тебе, ...
среда, 01 августа 2018 16:38

Впервые снесли памятник Ленину

  Комментировать
Впервые снесли памятник Ленину
Впервые Ленина сбросили в Червонограде. Фото: ZIK

1 августа 1990-го в Червонограде Львовской области впервые в Украине демонтировали памятник большевистскому вождю Владимиру Ленину.

"На площадь пришло море людей. Памятник обхватили тросом, прицепили к крану. Дернули раз - а он не поддается. Рванули во второй раз - стоит невозмутимо. Вся площадь замерла. Стоят тысячи людей, все затаили дыхание. Не поддается - какая-то мистика! Вдруг в этой тишине раздался уверенный голос. Подойдя к крановщику, мастер сказал: "Ты подвигай его, подвигай. А потом - вверх". После того памятник поддался. Что меня поразило - как только натянулись тросы, памятник мелко-мелко задрожал, словно чего-то испугался. Когда между постаментом и скульптурой образовалось пространство, площадь взорвалась криками "ура! "- рассказал фотограф Роман Данилюк.

В дальнейшем снос советских памятников приобрел массовый характер в западных областях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Из головы Ленина создали "паука"

На месте Ленина в Червонограде поставили деревянный крест, возле которого совершаются молебны и панихиды по случаю государственных праздников.

В сносе памятников принимали участие бывшие политзаключенные, которых после тюрьмы отправляли в город на шахты с углем.

Фотограф Нильс Аккерманн из Швейцарии и французский журналист Себастьен Гобер заинтересовались судьбой статуй Ленина, поваленных во время "ленинопада" в 2014-2015-х. Чтобы найти остатки памятников, они ездили по Украине, проводили интернет-опрос, обращались за помощью к прессе и органам государственной власти.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Читайте також
Французский журналист и швейцарский фотограф разыскали 70 украинских ленинов
Французский журналист и швейцарский фотограф разыскали 70 украинских ленинов Просмотров: 1179
Из головы Ленина создали "паука"
Из головы Ленина создали "паука" Просмотров: 63
Сейчас вы читаете новость «Впервые снесли памятник Ленину». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
01
августа

Впервые снесли памятник Ленину

Обнаружили первое упоминание о запорожских казаках

Первооткрывателя нового континента заковали в кандалы

Сектантов вывели из города голыми

Поражение партизан подняло боевой дух Красной армии

Самое читаемое
Сексуальная Эмбер Херд случайно обнажила грудь на улице
Сексуальная Эмбер Херд случайно обнажила грудь на улице
9
 Просмотров: 148323
Измена на видео: показали фото предполагаемой любовницы мужа Ани Лорак
Измена на видео: показали фото предполагаемой любовницы мужа Ани Лорак
11
 Просмотров: 86104
Жаркие вечеринки и крошечные бикини: как проводят лето потомки монархов
Жаркие вечеринки и крошечные бикини: как проводят лето потомки монархов
31
 Просмотров: 55626
Григорий Лепс избил журналистку: фото красотки
Григорий Лепс избил журналистку: фото красотки
9
 Просмотров: 27461
Руслана в кожаных штанах устроила фотосет на фоне своего экодома
Руслана в кожаных штанах устроила фотосет на фоне своего экодома
8
 Просмотров: 26366
Больше всего комментируют
49
Засуха в Крыму уничтожил 10 тыс гектаров посевов
7
В МИД осудили поездку Медведева в Крым
6
Полиция задержала убийц АТОвцa "Сармата"
6
Порошенко дал срочное задание по России
5
Мороженое по 5 копеек и полнотелые женщины: показали на видео Киев 1960-х
Голосов: 3300
Голосование Какой из этих боёв с участием украинских боксёров вам запомнился больше всего?
  • 1) Александр Усик - Мурат Гассиев
  • 2) Виталий Кличко - Леннокс Льюис
  • 3) Владимир Кличко - Александр Поветкин
  • 4) Владимир Кличко - Энтони Джошуа
  • 5) Василий Ломаченко - Хорхе Линарес
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua