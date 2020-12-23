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среда, 23 декабря 2020 13:17

Впервые издали полный "Атлас мира" на украинском языке

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Впервые издали полный &quot;Атлас мира&quot; на украинском языке
Предприятие "Картография" выпустило "Атлас мира" в 1999 году. Фото: kgf.com.ua

23 декабря 1999 года впервые издали "Атлас мира" на украинском языке.

В издание вошло 128 карт. Предприятие "Картография" унормировало передачу на украинском языке географических названий зарубежных стран. Всего разработали 16 инструкций.

"Атлас мира" стал первым изданием такого произведения на украинском языке. С 1996 года издавался лишь малый атлас мира.

Компактный атлас содержал сведения о политическом устройстве стран, их природных ресурсах, физико-географическом положении. Состоял из 128 карт, содержал указатель из более чем 20 тыс. географических названий.

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Первый украинский "Атлас мира" вышел тиражом в 7 тыс. экземпляров. 2 тыс. были в твердом переплете.

Национальный заповедник "Хортица" обнародовал подборку древних карт острова. Карты создавали картографы из Великого княжества Литовского, Франции, Италии и Российской империи.

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Дата
23
декабря

Впервые издали полный "Атлас мира" на украинском языке

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