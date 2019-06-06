Возродили уничтоженную большевиками церковь

Всеукраинский православный собор в Киеве завершился 6 июня 1990-го. На нем присутствовали 7 епископов и 200 священников. В общем 700 делегатов. Духовенство объявило о возрождении Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) и избрало 90-летнего Мстислава Патриархом Киевским и всея Украины.

Автор: Галицький кореспондент Отец Владимир Ярема приветствует патриарха Мстислава в Софийском соборе.

Мстислав (в миру Степан Иванович Скрыпник) не приехал на Собор, однако согласился с его решением. Интронизация Патриарха Киевского и всея Украины Украинской автокефальной православной церкви состоялась 18 ноября 1990-го.

"Объединимся, посмотрим друг другу в глаза, станем перед Богом и помолимся Ему за освобождение Украины", - провозгласил патриарх в своем завещании.

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В ходе работы Собора священники образовали Львовско-Галицкую митрополию, Тернопольскую и Ивано-Франковске епархии. Сформировали требования по возврату УАПЦ церквей, монастырей и ценностей, изъятых большевиками.

Гетман Украинского государства Павел Скоропадский узаконил самостоятельность Украинской церкви 12 ноября 1918-го. Миряне и духовенство Украины выступали за независимость от Московского патриархата. Политическая нестабильность в стране и агрессия со стороны большевиков не давали возможности Украинской церкви получить статус национальной. В середине 1917-го владыка Алексей издал молитвенник на украинском языке. Но почти вся православная иерархия состояла из россиян с антиукраинской позицией.