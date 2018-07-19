Возле замка нашли мощи XIX века

 
Ексклюзивы
1/5
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Просмотров: 351
Украинский рок и панки с ирокезами: как прошел фестиваль "Тарас Бульба"
Украинский рок и панки с ирокезами: как прошел фестиваль "Тарас Бульба"
Просмотров: 4743
Путин добился, чтобы Трамп танцевал под его дудку - эксперт
Путин добился, чтобы Трамп танцевал под его дудку - эксперт
Просмотров: 837
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Просмотров: 2592
Политолог рассказал о хорошей и плохой новости со встречи Трампа с Путиным
Политолог рассказал о хорошей и плохой новости со встречи Трампа с Путиным
Просмотров: 3465
"Лабутены", D&G и вся палитра в нарядах: в чем ходила на работу жена генпрокурора
"Лабутены", D&G и вся палитра в нарядах: в чем ходила на работу жена генпрокурора
3 Просмотров: 129820
Осенью Рада может стать импотентной
Осенью Рада может стать импотентной
Просмотров: 819
Кто потерял больше от разоблачения ночных переговоров Сытника и Порошенко
Кто потерял больше от разоблачения ночных переговоров Сытника и Порошенко
1 Просмотров: 2034
"Депутатов вылавливали на улице и в больницах" - как оккупанты устанавливали свою власть в Крыму
"Депутатов вылавливали на улице и в больницах" - как оккупанты устанавливали свою власть в Крыму
1 Просмотров: 1638
Сом или карп: какой рыбы больше едят украинцы
Сом или карп: какой рыбы больше едят украинцы
Просмотров: 900
Фото
Все фото
4
4
6
5
30
Новый Стоунхендж открыли с помощью дрона
Новый Стоунхендж открыли с помощью дрона
С военного корабля подняли 700 мин
С военного корабля подняли 700 мин
В столице нашли фотоальбомы советского партизана
В столице нашли фотоальбомы советского партизана
Рассказали о заведениях Львова, которых уже нет
Рассказали о заведениях Львова, которых уже нет
С бассейном и театром: как жили военнопленные в нацистском лагере
С бассейном и театром: как жили военнопленные в нацистском лагере
Видео
Все видео
"Какой-то странный металл" - археологи откопали необыкновенное украшение
"Какой-то странный металл" - археологи откопали необыкновенное украшение
Впервые испытали новый украинский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления
Впервые испытали новый украинский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления
Раскопали захоронение охранника переправы через Днепр
Раскопали захоронение охранника переправы через Днепр
Раскопали трипольские дома с уникальными вещами
Раскопали трипольские дома с уникальными вещами
Травили пищу и делали смертельные уколы - как Левко Лукьяненко сидел в тюрме
Травили пищу и делали смертельные уколы - как Левко Лукьяненко сидел в тюрме
Интервью
1/5
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Просмотров: 351
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
Просмотров: 342
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Просмотров: 2592
"Принципиально не смотрел матчи сборной России. Да и не на что там смотреть" - Маркевич
"Принципиально не смотрел матчи сборной России. Да и не на что там смотреть" - Маркевич
2 Просмотров: 1557
Как работает акваферма
Как работает акваферма
Просмотров: 3456
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
16 июля 2018
1 Просмотров: 1899
Дрова
Не люблю складати дрова. Нуднішої роботи годі знайти. У червні тесть привіз повну вантажівку. Свідомо не хочу дивитися на всю купу — щоб не ...
четверг, 19 июля 2018 13:09

Возле замка нашли мощи XIX века

  Комментировать
Возле замка нашли мощи XIX века
На территории Тернопольского замка проводят раскопки. Фото: "Википедия"

Возле Тернопольского замка экспедиция научно-исследовательского центра "Охранная археологическая служба Украины" и студенты исторического факультета проводят раскопки.

"Впервые за всю историю Тернополя на высоком уровне в городе продолжаются комплексные археологические исследования. В этом году мы сконцентрировались на призамковой территории, а в прошлом году провели 15 раскопок. Поиски будем проводить до 12 августа. Уже удалось откопать мощи XIX века, а основная задача - отыскать фундаменты стен или фортификационной системы во дворе Тернопольского замка", - рассказал заместитель городского головы Тернополя Леонид Бицюра, сообщает "За Збручем".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Раскопали значки средневековых паломников

Недавно возле замка нашли древний котел, завесы от декоративных ворот, конскую подкову, гвозди, обломки керамики, металлическую кружку.

Под Почтовой площадью в Киеве законсервируют археологические находки. Планируют провести лабораторные исследования и экспериментальные работы для разработки методики консервации фрагментов мокрого археологического дерева XI-XIII вв.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Читайте також
Раскопали значки средневековых паломников
Раскопали значки средневековых паломников Просмотров: 144
Улицу времен Киевской Руси покажут широкой публике: Киевсовет проголосовал за создание музея на Почтовой площади
Улицу времен Киевской Руси покажут широкой публике: Киевсовет проголосовал за создание музея на Почтовой площади Просмотров: 477
Сейчас вы читаете новость «Возле замка нашли мощи XIX века». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
июля

Из квартир начали изымать запрещенную литературу

Престижную велогонку выиграл трубочист

Самое читаемое
Пышнотелая экс-подружка репера обнажила татуированные ягодицы
Пышнотелая экс-подружка репера обнажила татуированные ягодицы
32
 Просмотров: 141017
Бекхэмы семьей весело отдохнули в Хорватии
Бекхэмы семьей весело отдохнули в Хорватии
38
 1 Просмотров: 69178
Самая сексуальная женщина показала соблазнительные формы в бикини
Самая сексуальная женщина показала соблазнительные формы в бикини
11
 Просмотров: 57728
&quot;Посмотрела в глаза злу&quot; - в сети подняла шум реакция Мелании Трамп на Путина
"Посмотрела в глаза злу" - в сети подняла шум реакция Мелании Трамп на Путина
 Просмотров: 53311
Катя Осадчая показала звездный отдых на Черном море
Катя Осадчая показала звездный отдых на Черном море
9
 Просмотров: 48245
История
Из квартир начали изымать запрещенную литературу
Из квартир начали изымать запрещенную литературу
 Просмотров: 207
Престижную велогонку выиграл трубочист
Престижную велогонку выиграл трубочист
 Просмотров: 81
Новый Стоунхендж открыли с помощью дрона
Новый Стоунхендж открыли с помощью дрона
4
 Просмотров: 2700
В крепости нашли клад из древнеримских монет
В крепости нашли клад из древнеримских монет Просмотров: 1071
С военного корабля подняли 700 мин
С военного корабля подняли 700 мин
4
 1 Просмотров: 1405
Больше всего комментируют
9
Путин пришел на встречу с Трампом в обуви с высокими каблуками - фотодоказательство
8
Известный экс-игрок "Днепра" откажется от украинского паспорта
7
"Хотят легитимизировать свой рагулизм" - издатель о тех, кто говорит по-русски
7
Реванш - это вы, профукали четыре года - журналист остро раскритиковал власть
5
Дочь нардепа на Сардинии сделала пикантное заявление
Голосов: 141
Голосование Какая украинская песня лучше подойдет для выполнения стриптиза?
  • "Блюз еротичних думок"- Михаил Поплавский
  • "Ні обіцянок, ні пробачень - Виктор Павлик
  • "117-а стаття" - "Братья Гадюкины"
  • "Вовчиця" - Олег Винник
  • "Сьюзі" - "Океан Эльзы"
  • "Шаленій" - Гайтана
  • "Гуцулка Ксеня"
  • "Поліна" - "Бумбокс"
  • "Make Up" - The Hardkiss
  • "Без тебе" - O.Torvald
  • "Роби любов" - группа [O]
  • "Змія" - Vivienne Mort
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua