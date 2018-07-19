Возле замка нашли мощи XIX века

На территории Тернопольского замка проводят раскопки. Фото: "Википедия"

Возле Тернопольского замка экспедиция научно-исследовательского центра "Охранная археологическая служба Украины" и студенты исторического факультета проводят раскопки.

"Впервые за всю историю Тернополя на высоком уровне в городе продолжаются комплексные археологические исследования. В этом году мы сконцентрировались на призамковой территории, а в прошлом году провели 15 раскопок. Поиски будем проводить до 12 августа. Уже удалось откопать мощи XIX века, а основная задача - отыскать фундаменты стен или фортификационной системы во дворе Тернопольского замка", - рассказал заместитель городского головы Тернополя Леонид Бицюра, сообщает "За Збручем".

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Недавно возле замка нашли древний котел, завесы от декоративных ворот, конскую подкову, гвозди, обломки керамики, металлическую кружку.

Под Почтовой площадью в Киеве законсервируют археологические находки. Планируют провести лабораторные исследования и экспериментальные работы для разработки методики консервации фрагментов мокрого археологического дерева XI-XIII вв.