Возле старовинной печи нашли золотые монеты

Археологи обнаружили 1200-летнюю "копилку" гончара в городе Явне, Израиль. Внутри находилось 7 редких золотых монет.

Керамическую сосуд нашли у печи гончара. В тот период Израиль находился под мусульманским правлением, сообщает Live Science.

Нумизмат Роберт Кул датирует одну из монет временами правления халифа Харуна ар-Рашида (786-809), который стал центральным персонажем в сборнике рассказов "Тысяча и одна ночь".

"В копилку также входят монеты, которые редко встречаются в Израиле, - заявил Кул. - К ним относятся золотые монеты, выпущенные исламскими правителями в Северной Африке - ныне в современном Тунисе".

На других участках исследователи обнаружили значительно старшие здания, включая винодельческое заведение, которое относится к персидскому периоду V в. до н.э.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В подвале дома нашли клад стоимостью 12 млн грн

Автор: livescience.com Нашли копилку с деньгами древнего гончара

В Израиле нашли клад возрастом 4,5 тыс. лет. Электрик Ахмед Нассар Яссин обнаружил его случайно, по дороге на работу. Когда шел к клиенту оперся на скалу, которая обрушилась под его весом. За упавшими камнями оказался тайник с керамическими кувшинами. Самой интересной находкой среди всех был древний медный кинжал.