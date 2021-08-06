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пятница, 06 августа 2021 17:50

Возле Одессы нашли следы массовых убийств
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У Одессы нашли следе расстрелов в 1930-е
Фото: "Думская"
Поисковики впервые обнаружили кости убитых
Вместе с костями нашли элементы обуви, одежды и другие вещи

На месте спецобъекта НКВД СССР на 6-м км Овидиопольского шоссе возле аэропорта Одессы обнаружили первые находки.

Историк и член созданной мэрией рабочей группы по вопросам увековечения памяти жертв коммунистических репрессий Александр Бабич сообщил "Думской", что сегодня поисковики обнаружили яму с телами убитых.

Строительная техника сняла 1 м строительного мусора. После этого работники проложили траншеи. Там, где были тела людей, начали рыть шурфы для уточнения границ расстрельной ямы.

"Ковш работает под наблюдением поисковых систем. Все находки нумеруются, протоколируются и складируются. Шурфы делаются с шагом в 2,5 м, затем отрабатываются лопатой и щупом до метра. Первая яма с останками обнаружена в северо-западном углу участка. Череп, кости, обувь. Останки залегают на глубине 1,60 м. Галоши 1937 года. Монеты 1935 и 1937 годов. Работа тяжелая и объемная", - сказал Бабич.

Исследование первой ямы показало, что костей там много. Предполагают, что они лежат в несколько слоев.

"Задача на этот сезон - определить местоположение и размеры расстрельных ям", - сказал исследователь.

Георадарное исследование места массовых захоронений жертв коммунистических репрессий на 6-м км Овидиопольского шоссе возле аэропорта Одессы начало давать результаты. На этом участке в 1930-1940-х функционировал спецобъект НКВД, где проводились массовые казни. Власти города хотят переместить сюда гаражные кооперативы.

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