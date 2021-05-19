Возле Киева открыли новый терминал аэропорта

Терминал В открыли 19 мая 1965 года. С того же времени Бориспольский аэропорт стал международным Фото: wikipedia

19 мая 1965 года в Борисполе открыли новое здание аэровокзала - терминал В.

Строительство начали за три года до того. А готовую постройку назвали величественным дворцом из бетона, алюминия и стекла, воплощением новейших достижений науки и техники. До строительства роль терминала играли небольшие и неудобные временные помещения. Свой первый рейс аэропорт Борисполь принял еще летом 1959-го.

Новый терминал состоял из двух этажей. На первом разместили несколько кафе и зал регистрации пассажиров. Там проходили все операции по вылету и прилету пассажиров внутренних рейсов. Международный сектор располагался в правом крыле терминала. Таким образом международные и внутренние авиарейсы могли обслуживаться "под одной крышей", что для СССР было впервые.

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На второй этаж терминала вел удобный пандус, покрытый резиновым ковром. Там находились зал ожиданий, большой ресторан, несколько кафетериев, отделения почты и телеграфа, а также скрытый от глаз пассажиров цех бортового питания. Повара готовили блюда и для ресторана. На втором этаже также располагался свободный вход на большую внешнюю террасу, откуда можно было видеть взлетные полосы. На нее можно было подняться и с улицы.

Общая пропускная способность терминала составляла до 1,6 тыс. человек на внутренние рейсы и 200 в международные. Сооружение стало одним из крупнейших в Европе и вторым по размерам на территории СССР после московского Домодедовского терминала, построенного в 1964 году.

Российские пилоты называли Бориспольский аэровокзал "крытым рынком" из-за характерной формы крыши. В ответ украинские называли Домодедово с его прямой крышей "конюшней".

Аэропорт "Борисполь" принял первый пассажирский рейс 7 июля 1959-го. Его совершил экипаж Московского управления гражданской авиации на Ту-104 по маршруту Москва - Киев - Москва. На борту было 100 пассажиров и 1600 кг груза. Первыми рейсами, которые обслуживались, были: Москва - Киев - Москва и Ленинград - Киев - Ленинград.