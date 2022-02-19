Возле Днепра раскопали кости мамонта

 
Ексклюзивы
1/5
"Братан, ты мне кайф наломал!" – как экстремалы и наркоманы захватывали выдающуюся "заброшку", где готовили кадетов для Российской империи
"Братан, ты мне кайф наломал!" – как экстремалы и наркоманы захватывали выдающуюся "заброшку", где готовили кадетов для Российской империи
Просмотров: 5931
"Шуфричу дали люлей" - социальные сети гудят
"Шуфричу дали люлей" - социальные сети гудят
Просмотров: 8254
Создали артобъекты из находок в институте автоматики: в Киеве открыли выставку "Институализация"
Создали артобъекты из находок в институте автоматики: в Киеве открыли выставку "Институализация"
Просмотров: 360
Зеленский на фронте, Порошенко на кинопремьере, Рудык в терробороне - неделя политиков в фото
Зеленский на фронте, Порошенко на кинопремьере, Рудык в терробороне - неделя политиков в фото
Просмотров: 1386
Майдан не вел нас в рай, но указал путь сквозь ад
Майдан не вел нас в рай, но указал путь сквозь ад
Просмотров: 864
Верховная Рада не найдет виновных в потере Крыма – Казарин
Верховная Рада не найдет виновных в потере Крыма – Казарин
Просмотров: 477
Западная разведка раскрыла сценарий нападения России на Украину – что о нас пишут в мировых СМИ
Западная разведка раскрыла сценарий нападения России на Украину – что о нас пишут в мировых СМИ
Просмотров: 5112
"Россия готова затащить нас в очередной котел" – какие провокации планирует Кремль
"Россия готова затащить нас в очередной котел" – какие провокации планирует Кремль
1 Просмотров: 3375
Голливудские звезды спасают планету от катастрофы, а в столичном музее осовременивают Данте - куда пойти на выходных
Голливудские звезды спасают планету от катастрофы, а в столичном музее осовременивают Данте - куда пойти на выходных
Просмотров: 990
Дела Майдана: Венедиктова обещала приговоры до конца 2021-го
Дела Майдана: Венедиктова обещала приговоры до конца 2021-го
Просмотров: 225
Фото
Все фото
10
5
8
12
11
Древние храмы и западные туристы – как жила Япония в 1920-е
Древние храмы и западные туристы – как жила Япония в 1920-е
Война на Востоке: семь лет назад произошло главное сражение
Война на Востоке: семь лет назад произошло главное сражение
Как царские войска на Западной Украине запускали аэростаты - архивные фото
Как царские войска на Западной Украине запускали аэростаты - архивные фото
Как жили финны в 1960-х - подборка фото
Как жили финны в 1960-х - подборка фото
Очередь за колбасой и строительства - как жил Восточный Берлин 1968-го
Очередь за колбасой и строительства - как жил Восточный Берлин 1968-го
Видео
Все видео
"Пек планеры, как блины" - легендарный Олег Антонов создавал самолеты в Киеве
"Пек планеры, как блины" - легендарный Олег Антонов создавал самолеты в Киеве
Бой под Крутами: студенты остановили войско врага
Бой под Крутами: студенты остановили войско врага
"Путин из детства в петербургских подворотнях вынес – бить надо первым. И убегать" – историк
"Путин из детства в петербургских подворотнях вынес – бить надо первым. И убегать" – историк
Даже в худшие годы Украину не превратили в федеральный округ – историк
Даже в худшие годы Украину не превратили в федеральный округ – историк
С концертами и салютами: как проходила инаугурация третьего президента Украины
С концертами и салютами: как проходила инаугурация третьего президента Украины
Интервью
1/5
"Дела Майдана продавали. Доказательства уничтожали" – сын Героя Небесной сотни
"Дела Майдана продавали. Доказательства уничтожали" – сын Героя Небесной сотни
Просмотров: 864
"Путина бы ничто не заставило отступить от Крыма. Это было объявление войны миру" – Казарин
"Путина бы ничто не заставило отступить от Крыма. Это было объявление войны миру" – Казарин
Просмотров: 2178
"Россия будет угрозой для Украины даже после смерти Путина" – американский капитан Гарри Табах
"Россия будет угрозой для Украины даже после смерти Путина" – американский капитан Гарри Табах
Просмотров: 2322
"У Путина безнадежное положение. Но он причинит много боли и страданий украинскому народу" - Пионтковский
"У Путина безнадежное положение. Но он причинит много боли и страданий украинскому народу" - Пионтковский
Просмотров: 5715
"Противотанкового оружия хватает уничтожить все танки РФ дважды" – насколько Украина готова оказывать сопротивление
"Противотанкового оружия хватает уничтожить все танки РФ дважды" – насколько Украина готова оказывать сопротивление
5 Просмотров: 4554
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
18 февраля 2022
Просмотров: 369
Шокова терапія
А добре було б писати про якісь речі, що змушують блаженно позіхати і мружитись, ніби дивишся на молоде березневе сонечко, а не про оце все, що вже ...
воскресенье, 20 февраля 2022 00:46

Возле Днепра раскопали кости мамонта

  Комментировать
Возле Днепра раскопали кости мамонта
Археологи показали находки на строительстве дороги. Фото: gorod.dp.ua

В Днепре показали археологические находки, обнаруженные на строительстве новой трассы Н-31.

Исследователи обнаружили кости мамонта, шерстистых носорогов и других животных, проживавших здесь во время Ледникового периода, рассказал руководитель Днепровской археологической экспедиции "Охранная археологическая служба Украины" Дмитрий Тесленко, передает gorod.dp.ua.

Нашли многие керамики. Благодаря раскопкам можно предположить, что в период Средней бронзовой эпохи местные жители активно контактировали с населением территории Киевщины.

Обнаружили небольшие бронзовые шила, которые производились на Кавказе во время Энеолита. Это свидетельствует о дальних контактах.

"В это время не были построены даже Египетские пирамиды, а народы так много контактировали. Не было ни самолетов, ни поездов, а колеса делали из цельного куска дерева, люди ходили пешком, постоянно меняя место жительства", – говорит археолог.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Топоры, стрелы и миски - раскопали курганы, которым 6 тыс. лет

Тесленко добавил, что находки будут исследоваться не только в Украине, но и в Германии.

Возле поселка Каров Червоноградского района археологи обнаружили могильник времен Римской империи. Нашли захоронения с обрядовыми предметами внутри и углубленное сооружение неизвестного назначения.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Возле Днепра раскопали кости мамонта». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
В потайной комнате дома нашли пропавшего три года назад ребенка
В потайной комнате дома нашли пропавшего три года назад ребенка
 Просмотров: 26316
В России составили список тех, кого нужно убить или арестовать при вторжении — СМИ
В России составили список тех, кого нужно убить или арестовать при вторжении — СМИ 1 Просмотров: 20558
В Госдуме РФ призвали ввести войска на Донбасс
В Госдуме РФ призвали ввести войска на Донбасс 2 Просмотров: 17037
Журналист Бутусов дал в лицо Шуфричу из ОПЗЖ
Журналист Бутусов дал в лицо Шуфричу из ОПЗЖ
3
 9 Просмотров: 12960
Алиев показал, как будет защищать Украину от российских войск
Алиев показал, как будет защищать Украину от российских войск Просмотров: 8856
История
На украинскую землю пришли "зеленые человечки" - день в истории
На украинскую землю пришли "зеленые человечки" - день в истории Просмотров: 2160
Под ледником нашли древние инструменты
Под ледником нашли древние инструменты Просмотров: 1512
Древние храмы и западные туристы – как жила Япония в 1920-е
Древние храмы и западные туристы – как жила Япония в 1920-е
10
 Просмотров: 558
Война на Востоке: семь лет назад произошло главное сражение
Война на Востоке: семь лет назад произошло главное сражение
5
 Просмотров: 2439
Как царские войска на Западной Украине запускали аэростаты - архивные фото
Как царские войска на Западной Украине запускали аэростаты - архивные фото
8
 Просмотров: 702
Больше всего комментируют
9
Журналист Бутусов дал в лицо Шуфричу из ОПЗЖ
3
Зеленский в очередной раз предложил Путину встретиться
2
Появилась пошаговая инструкция по вступлению в ряды Теробороны
2
В Госдуме РФ призвали ввести войска на Донбасс
2
Британия запретит въезд российским олигархам в случае вторжения в Украину
Голосов: 153
Голосование Кто из украинских звезд чаще всего обнажается на пикантных фото в соцсетях?
  • Настя Каменских
  • София Стужук
  • Леся Никитюк
  • Анна Тринчер
  • Даша Астафьева
  • Злата Огневич
  • Ваш вариант (напишите в комментариях)
Просмотреть