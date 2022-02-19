Возле Днепра раскопали кости мамонта

Археологи показали находки на строительстве дороги. Фото: gorod.dp.ua

В Днепре показали археологические находки, обнаруженные на строительстве новой трассы Н-31.

Исследователи обнаружили кости мамонта, шерстистых носорогов и других животных, проживавших здесь во время Ледникового периода, рассказал руководитель Днепровской археологической экспедиции "Охранная археологическая служба Украины" Дмитрий Тесленко, передает gorod.dp.ua.

Нашли многие керамики. Благодаря раскопкам можно предположить, что в период Средней бронзовой эпохи местные жители активно контактировали с населением территории Киевщины.

Обнаружили небольшие бронзовые шила, которые производились на Кавказе во время Энеолита. Это свидетельствует о дальних контактах.

"В это время не были построены даже Египетские пирамиды, а народы так много контактировали. Не было ни самолетов, ни поездов, а колеса делали из цельного куска дерева, люди ходили пешком, постоянно меняя место жительства", – говорит археолог.

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Тесленко добавил, что находки будут исследоваться не только в Украине, но и в Германии.

Возле поселка Каров Червоноградского района археологи обнаружили могильник времен Римской империи. Нашли захоронения с обрядовыми предметами внутри и углубленное сооружение неизвестного назначения.