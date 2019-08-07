Воссоздали жилье жителей Руси

В Киевской Руси строили как полуземлянки так и классические дома Фото: graph.net

Исследователи из Историко-культурного заповедника "Древний Плиснеск" показали реконструкцию славянского жилья XII-XIII вв.

"Реконструированное на основе археологических раскопок Плиснеска и с привлечением опыта этнологических исследований. Показываем Вам этот объект в динамике, чтобы Вы на примере одного жилья увидели, каким нелегким и длительным бывает путь от идеи до ее реализации", - сообщили исследователи в Facebook.

Сейчас работают над воссозданием производственных и хозяйственных построек. Также в планах есть представление оборонительных линий и культовых сооружений археологического комплекса Плиснеск.

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В IX-X веках углубленное славянское жилище, хотя и не было архитектурным шедевром, но уже имело свое рациональное планирование. Это было сооружение подквадратной формы, размерами 2,8×2,8 м и 3,2×3,2 м, двускатную крыша которого покрывали камышом или соломой. Тогда еще потолка не было. Для того, чтобы из жилища "не убегало" тепло, его наземную часть окружали валикообразной насыпью земли.