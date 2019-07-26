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Воссоздали лицо вождя, которого убило племя

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Археологи нашли останки вождя племени пиктов - древних жителей Шотландии на острове Блэк-Айл. Его жестоко убили соплеменники между 430 - 640 годами.

На момент смерти мужчине было 30 лет. Его руки и ноги придавили камнями, череп разбили. Однако ученым удалось реконструировать его лицо, сообщает Live Science.

"Он был большим, сильным парнем с анатомическим строением как у игрока в регби. Имел 167 сантиметров в росте", - рассказал профессор городской истории в Университете Лестера Саймон Ганн.

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Автор: Christopher Rynn/University of Dundee
  Ученым удалось полностью воссоздать лицо вождя пиктов убитого соплеменниками
Ученым удалось полностью воссоздать лицо вождя пиктов убитого соплеменниками

Исследователи пришли к выводу, что человек имел высокий социальный статус. Анализ его костей показал наличие высокой концентрации белка - человек питался преимущественно свининой. Это была редкость для обычных людей в этом регионе. Кроме того, он не имел никаких других повреждений, кроме травмы головы. Это свидетельствует о том, что он не был воином или человеком, который трудился для своей жизнедеятельности.

Возле мужчины нашли кучу костей животных, что указывает на то, что на его похоронах отмечали праздник или проводили магический ритуал.

Шведский археолог и художник Оскар Нильссон воссоздал лица людей, живших в разные эпохи. В 1996-м мужчина открыл собственную компанию и сотрудничает с музеями по всему миру. Он считает, что таким образом помогает восcоздавать историю.

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