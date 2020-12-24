Воссоздали лицо состоятельной женщины, жившей 3,7 тыс. лет назад

 
Ексклюзивы
1/5
Политтехнолог объяснил, почему Зеленскому не выгодна смена правительства
Политтехнолог объяснил, почему Зеленскому не выгодна смена правительства
Просмотров: 387
Правительство Шмыгаля отработало на тройку - экономист
Правительство Шмыгаля отработало на тройку - экономист
Просмотров: 153
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
8 Просмотров: 15417
Прогноз: что подорожает в новом году
Прогноз: что подорожает в новом году
Просмотров: 792
Почему подорожали популярные новогодние фрукты
Почему подорожали популярные новогодние фрукты
Просмотров: 387
"Зеленский не знает" - почему предприниматели остаются на Майдане
"Зеленский не знает" - почему предприниматели остаются на Майдане
Просмотров: 2565
Эксперт рассказал о перехвате влияний Кернеса
Эксперт рассказал о перехвате влияний Кернеса
Просмотров: 2169
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
1 Просмотров: 567
Литература должна ассоциироваться с сильным мужским телом - писатели снялись в эротическом календаре
Литература должна ассоциироваться с сильным мужским телом - писатели снялись в эротическом календаре
Просмотров: 342
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
Просмотров: 1962
Фото
Все фото
5
16
9
6
4
Нашли древнее сокровище сестры Ярослава Мудрого
Нашли древнее сокровище сестры Ярослава Мудрого
Показывал настоящую жизнь в СССР - архив опубликовал работы украинского повстанца-графика
Показывал настоящую жизнь в СССР - архив опубликовал работы украинского повстанца-графика
Библиотека и нумизматический кабинет - как в XVIII в. обустроили дворец на Подолье
Библиотека и нумизматический кабинет - как в XVIII в. обустроили дворец на Подолье
Взялись за сохранение крупнейшей коллекции плодовых деревьев в Украине
Взялись за сохранение крупнейшей коллекции плодовых деревьев в Украине
В центре Киева бульдозер наткнулся на могилу генерала
В центре Киева бульдозер наткнулся на могилу генерала
Видео
Все видео
Языковед провел в лагерях 31 год
Языковед провел в лагерях 31 год
Воссоздали пол храма, по которому ходил Иисус Христос
Воссоздали пол храма, по которому ходил Иисус Христос
Случайно обнаружили артефакт из пирамиды Хеопса, который потеряли 70 лет назад
Случайно обнаружили артефакт из пирамиды Хеопса, который потеряли 70 лет назад
В Крыму объявили республику
В Крыму объявили республику
Нашли мозаику, которая может изменить взгляд на историю Британии
Нашли мозаику, которая может изменить взгляд на историю Британии
Интервью
1/5
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
8 Просмотров: 15417
Эксперт по этике рассказала, как выбирать подарки к празднику  
Эксперт по этике рассказала, как выбирать подарки к празднику  
Просмотров: 261
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Просмотров: 1278
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
1 Просмотров: 1926
Пережили нынешний кризис спокойно. В следующем году будет лучше - экономист
Пережили нынешний кризис спокойно. В следующем году будет лучше - экономист
Просмотров: 918
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
22 декабря 2020
1 Просмотров: 1008
Усі брешуть
– Ти не бачиш, що він бреше? Губу закусив. Ті авокадо точно не спілі, – знайома Оксана на Лук'янівському ринку відмовляє мене ...
четверг, 24 декабря 2020 13:39

Воссоздали лицо состоятельной женщины, жившей 3,7 тыс. лет назад

  Комментировать

Ученые и художники воссоздали лицо женщины, которая жила 3,7 тыс. лет назад на територии Перу. Ее прозвали "леди Эль-Параисо".

Останки нашли в 2016 году близ реки Чильон и здания важного древнего храма Эль-Параисо. Захоронение сопровождали роскошные предметы, свидетельствовшие о состоятельности и высоком социальном статусе, информирует Herald Tribune.

Автор: laht.com
  Показали, как, вероятно, выглядела леди Эль-Параисо. Останки женщины нашли в 2016 году
Показали, как, вероятно, выглядела леди Эль-Параисо. Останки женщины нашли в 2016 году

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Археологов поразили результаты исследования мумии девушки

На момент смерти женщине было 20-25 лет, а причины смерти не установили - обнаружили только травмы костей предплечья, что может указывать на занятие ткачеством. Рост женщины составлял всего 1,5 м, а состояние зубов показало, что питалась преимущественно морепродуктами и кукурузой.

По словам специалистов, "леди Эль-Параисо" оказалась похожей на современных женщин. Имела вытянутое лицо, крепкие скулы, маленькие глаза и узкий рот. На весь процесс воссоздания мастера потратили 2 недели. Использовали глину, гипс и стекловолокно.

Отмечают, что приблизились к реальному внешнему виду, но не способны воспроизвести точную толщину колен, длину носа, форму ушей, волосы и их цвет. Это додумали сами.

Ранее команда специалистов во главе со скульптором Оскаром Нильсcоном воссоздала внешность шаманки, которая жила на территории Швеции 7 тыс. лет назад. Ее останки обнаружили в одной из 80 древних гробниц, найденных в 1980-х в Скейтхольме на южном побережье страны.

Женщине было от 30 - 40 лет на момент смерти. Имела голубые глаза и темную кожу, покрытую белыми узорами. Рост составлял несколько менее 1,5 м. Ее хоронили в сидячей позе со скрещенными ногами на троне из оленьих рогов. Носила пояс из 130 зубов оленя, кабана и лося. На спине был плащ из перьев ворона, чайки, сойки и утки.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Воссоздали лицо состоятельной женщины, жившей 3,7 тыс. лет назад». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
декабря

На съезде советов в Харькове говорили о противостоянии с Киевом

Языковед провел в лагерях 31 год

Проходит 83 года со дня рождения Вячеслава Черновола

Ветераны создали организацию для расправы с неугодными

Самое читаемое
&quot;Будет лучше Зеленского&quot; - кто станет следующим президентом Украины
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
 8 Просмотров: 15417
Гороскоп на 23 декабря: кого осчастливит этот день
Гороскоп на 23 декабря: кого осчастливит этот день
 Просмотров: 11025
Тела жертв авиакатастрофы ели выжившие пассажиры
Тела жертв авиакатастрофы ели выжившие пассажиры
 Просмотров: 10962
Полицейские со стрельбой останавливали водителя Hyundai. Он пустил себе в голову пулю
Полицейские со стрельбой останавливали водителя Hyundai. Он пустил себе в голову пулю
9
 Просмотров: 9099
Очереди, Кличко и бывшие &quot;регионалы&quot;: в Харькове прощаются с Кернесом
Очереди, Кличко и бывшие "регионалы": в Харькове прощаются с Кернесом
17
 3 Просмотров: 7560
История
На съезде советов в Харькове говорили о противостоянии с Киевом
На съезде советов в Харькове говорили о противостоянии с Киевом
 Просмотров: 180
Языковед провел в лагерях 31 год
Языковед провел в лагерях 31 год
 Просмотров: 117
Проходит 83 года со дня рождения Вячеслава Черновола
Проходит 83 года со дня рождения Вячеслава Черновола
 Просмотров: 99
Нашли древнее сокровище сестры Ярослава Мудрого
Нашли древнее сокровище сестры Ярослава Мудрого
5
 1 Просмотров: 1269
В Киеве увековечили двух выдающихся украинцев
В Киеве увековечили двух выдающихся украинцев Просмотров: 135
Больше всего комментируют
15
Зеленский снова выиграл бы выборы - опрос
8
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
3
Очереди, Кличко и бывшие "регионалы": в Харькове прощаются с Кернесом
2
Киевлянка Анастасия Покрещук сама себе колола препараты в скулы. Теперь они самые большие в мире
2
Зеленский продолжил особый статус Донбасса
Голосов: 155
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть