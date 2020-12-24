Воссоздали лицо состоятельной женщины, жившей 3,7 тыс. лет назад

Ученые и художники воссоздали лицо женщины, которая жила 3,7 тыс. лет назад на територии Перу. Ее прозвали "леди Эль-Параисо".

Останки нашли в 2016 году близ реки Чильон и здания важного древнего храма Эль-Параисо. Захоронение сопровождали роскошные предметы, свидетельствовшие о состоятельности и высоком социальном статусе, информирует Herald Tribune.

Автор: laht.com Показали, как, вероятно, выглядела леди Эль-Параисо. Останки женщины нашли в 2016 году

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На момент смерти женщине было 20-25 лет, а причины смерти не установили - обнаружили только травмы костей предплечья, что может указывать на занятие ткачеством. Рост женщины составлял всего 1,5 м, а состояние зубов показало, что питалась преимущественно морепродуктами и кукурузой.

По словам специалистов, "леди Эль-Параисо" оказалась похожей на современных женщин. Имела вытянутое лицо, крепкие скулы, маленькие глаза и узкий рот. На весь процесс воссоздания мастера потратили 2 недели. Использовали глину, гипс и стекловолокно.

Отмечают, что приблизились к реальному внешнему виду, но не способны воспроизвести точную толщину колен, длину носа, форму ушей, волосы и их цвет. Это додумали сами.

Ранее команда специалистов во главе со скульптором Оскаром Нильсcоном воссоздала внешность шаманки, которая жила на территории Швеции 7 тыс. лет назад. Ее останки обнаружили в одной из 80 древних гробниц, найденных в 1980-х в Скейтхольме на южном побережье страны. Женщине было от 30 - 40 лет на момент смерти. Имела голубые глаза и темную кожу, покрытую белыми узорами. Рост составлял несколько менее 1,5 м. Ее хоронили в сидячей позе со скрещенными ногами на троне из оленьих рогов. Носила пояс из 130 зубов оленя, кабана и лося. На спине был плащ из перьев ворона, чайки, сойки и утки.