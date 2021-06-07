Воспроизвели звуки, которые с которыми люди шли охотиться 8 тыс. лет назад

Подвески с зубами использовали для создания шума. Фото: Cambridge Archaeological Journal

Подвески из лосиных зубов из мезолитического могильника Оленеостровского в Карелии служили музыкальными инструментами.

Финские и российские археологи подтвердили это экспериментально. Исследование повреждений на резцах и специальные желобки для крепления свидетельствуют об их использовании для создания шума. Исследователи повторили за мезолитическими охотниками способ изготовления подвесок и проверили их звучание. Материалы эксперимента опубликовали в Cambridge Archaeological Journal.

В захоронениях в Карелии нашли скопление зубов лося и других животных. Подвески из обработанных резцов крепили к одежде, поясов и шапок с помощью шнурков из сухожилий. На зубах нашли кольцевые желобки для подвешивания. Также на них следы потертостей и механических повреждений.

Захоронения исследовали в 1930-х годах. Артефакты плохо документированы и перемешаны. Исследователи отобрали для анализа материалы только из четырех захоронений. В выборку вошли 97 лосиных зубов, имеющих в верхней части канавку-желобок для подвешивания.

Для эксперимента ученые приобрели у охотников в России и Финляндии челюсти евразийского лося. Из них извлекли резцы. В них прорезали желобки для крепления и с помощью шнуров скрепили между собой рядами, которые перекрываются.

В первой части эксперимента испытатель носил подвески в течение месяца по 2 ч в день. Он занимался обычными делами. Во второй - костюм с подвесками испытали в танце на фестивале "Дискотека каменного века". Эксперимент показал, что для получения звука с лосиных зубов необходимо выполнять последовательные движения тела, напоминающие танец.

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Подвески сами подсказывают движения с определенным ритмом. Этот танец вызывает учащенное сердцебиение, повышение давления и состояние, близкое к танцевальному трансу. После экспериментов на зубах оставались повреждения, похожие на те, которые обнаружили на древних артефактах.

Археологи изучили несколько тысяч подвесок из зубов лося в древних захоронениях в Карелии на острове Южный Олений, расположенном в Онежском озере. Специалисты предполагают, что подвесками из зубов лося люди украшали одежду. Ее прикрепляли нитями из волокон или сухожилий.