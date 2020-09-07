Волонтеры вытащили из реки древнюю лодку-долбленку

Из реки Случь на Ровенщине достали древнюю лодку-долбленку Фото: rv.gov.ua

Волонтеры, археологи и историки подняли древнюю лодку-долбленку из реки Случь в окрестностях Березновского района Ровенской области.

Над выкапыванием лодки, обнаруженной в прошлом году, работало более 20 человек, перед тем ее исследовали в воде, сообщают в Ровенской областной госадминистрации.

"Лодка имеет 1 м. в ширину и почти 10 - в длину. В прошлом году мы делали попытку поднятия этой древней лодки. Однако, тогда не было достаточного количества людей и техники, поэтому эту миссию нам выполнить не удалось. А уже сегодня, благодаря поддержке председателя Ровенской ОГА Виталия Коваля и специалистов ГУ ДСНС, мы имеем большое количество необходимой техники, а также можем обеспечить транспортом и питанием более 20 волонтеров", - отметил руководитель клуба исторической реконструкции "Оствиця" Юрий Ойцюсь.

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Археологи говорят, что из-за значительных повреждений трудно установить ее точный возраст. Впрочем, убеждены, что лодке точно более 100 лет. Настоящий возраст покажет будущая датировка.

Недавно археологи нашли древлянскую лодку на реке Уборть вблизи села Хочино Олевского района Житомирской области. Местный предприниматель Александр Лупаина организовал местных жителей. Они помогли поднять ее.