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вторник, 08 сентября 2020 13:09

Воины Москвы испугались нового вооружения и начали убегать - историк о битве под Оршей

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Воины Москвы испугались нового вооружения и начали убегать - историк о битве под Оршей
Леонтий Войтович: "Основу войска Константина Острожского составляли профессиональная пехота и конница надворных войск украинских, белорусских и литовских князей и магнатов. Фото: facebook.com/Леонтій Войтович

Победой украинского князя Константина Острожского (1460-1530) над московитами под Оршей Литва и Польша гордились веками, а полководцем восхищались в Европе. Он применял взвешенные маневры войск в боях и новые виды оружия. Об этом корреспонденту Gazeta.ua рассказал историк Леонтий Войтович.

"Константин Острожский держал одно из самых богатых княжеств в составе Великого княжества Литовского. С мощными ресурсами и собственным войском. Служил великим гетманом и воеводой киевским, потому взял на себя оборону украинских земель от врагов. Современники сравнивали его с римским полководцем Сципионом и Александром Македонским", - говорит Леонтий Войтович.

Тогдашний полководец должен быть человеком, который принимает решение молниеносно. Добивается их выполнения и сохраняет при этом холодную голову.

Князь Андрей Курбский вспоминал о Константине Острожском как о гетмане добром и славном. Шимон Старовольский в 1631-м написал биографии сарматских - польских, литовских, украинских и белорусских - полководцев и охарактеризовал Константина Острожского так: "Муж сильной руки, с большим умом и другими достоинствами, не имел равных себе среди современников. Был воином выдающимся. 33 раза получал он победы, получая славные триумфы над врагами Родины. Это славный вождь, под чьим командованием добыто победы над Москвой под Оршей и татарами под Киевом. Он единственный из всех вождей польских и литовских отбыл триумф в Вене и Кракове. Это был славный мастер военного искусства Сарматии".

"Основу его войска составляли профессиональная пехота и конница надворных войск украинских, белорусских и литовских князей и магнатов. Они носили тяжелое бронированное защитное вооружение и должны были постоянно тренироваться, а также хорошо питаться. Это была шляхта, которая могла позволить себе доспехи. Рыцарям нужно было иметь трех лошадей - боевого, вьючного и для передвижения. Они требовали тренировок и хорошего питания", - объясняет историк.

Преимуществом литовского и польского войска над московским была насыщенность артиллерией и ручным огнестрельным оружием - аркебузами. Отдача этого оружия была большой, что делало невозможной прицельную стрельбу - и эффект достигался лишь залпами.

"Аркебузиры для зарядки выполняли синхронно 32 приема в течение одной минуты. Это требовало долгой и серьезной подготовки. При залповой стрельбе могли пробить одним зарядом всадника, а следующего за ним свалить с коня. Но лучник мог выпустить за это время до 10 стрел на то же эффективное расстояние. Поэтому московское войско тогда предпочитало луки", - отмечает Леонтий Войтович.

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Константин Острожский использовал полевую артиллерию - литые медные и чугунные пушки на лафетах с устройствами для регулировки углов подъема.

"Московское войско таких не имело. Их тяжелая осадная артиллерия была непригодна для полевой битвы. Под Оршей Константин Острожский имитировал атаку, а затем отступление. Войска московские за ним погнались и нарвались на засаду, где стояла артиллерия. Начала косить их залпами, поэтому враги понесли страшные потери. Некоторые воины Москвы испугались нового вооружения и убежали", - говорит исследователь

Войско Константина Острожского под Оршей имело 12 тыс. Польский король Сигизмунд в письме к Папе Римскому Льву Х Медичи назвал численность московского войска 80 тыс. Эта цифра завышена. Но она была не меньше 30 тыс.

Из 11 московских воевод шесть попали в плен и двое погибли. Через пять лет после битвы, в 1519-м, еще 611 московских дворян, за которых ждали выкуп, содержались в различных замках.

Больше о Константине Острожском читайте в журнале "Країна" за 10 сентября 2020 года.

В битве под Оршей, сейчас это Витебская область Беларуси, 8 сентября 1514-го войско князя Константина Острожского разбило московитов.

В 1512-м великий князь Московский Василий III начинал военную кампанию против Великого княжества Литовского, Русского и Жемайтийского, которое в то время было самым сильным государством Европы. Князь Литовского княжества Сигизмунд был также и королем Польши. Московской армии удалось захватить Смоленск и подойти к Орше. Василий направил на Оршу главные силы войска во главе с Михаилом Булгаковым-Голицей и Иваном Челядиным.

Автор: Александр Гандзий
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