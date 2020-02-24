Воевал с Москвой и знал 10 языков - умер величайший полководец

Умер Константин Острожский. Фото: Википедия

Князь Константин Острожский умер 24 февраля 1608 года. Он был одним из величайших полководцев Великого Княжества Литовского, Русского и Жемайтийского. Участвовал в успешных походах против татар и Московии.

Острожский знал более 10 языков. За свой счет основал Острожскую греко-славяно-латинскую коллегию. Она стала первым на восточнославянских землях учебным заведением европейского типа. Основал типографии в Остроге и Дермани на Волыни. Там напечатали более 20 изданий, в том числе первый полный текст Библии на славянском языке 1580.

Константин Острожский пользовался староукраинским языком. Поддерживал православную церковь. Заложил православный монастырь в селе Дермань и Богоявленский собор в Остроге. Строил храмы в других местах Литовского и Польского государства в честь своих побед.

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Князь умер в Турове на территории современной Беларуси. Похоронен в Киево-Печерской лавре.

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