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понедельник, 24 февраля 2020 14:10

Воевал с Москвой и строил типографии, знал 10 языков - умер величайший полководец

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Воевал с Москвой и строил типографии, знал 10 языков - умер величайший полководец
Умер Константин Острожский. Фото: Википедия

24 февраля 1608 года князь Константин Острожский умер.

Он был одним из величайших полководцев Великого Княжества Литовского, Русского и Жемайтийского. Участвовал в успешных походах против татар и Московии.

Острожский знал более 10 языков. За свой счет основал Острожскую греко-славяно-латинскую коллегию. Она стала первым на восточнославянских землях учебным заведением европейского типа. Основал типографии в Остроге и Дермани на Волыни. Там напечатали более 20 изданий, в том числе первый полный текст Библии на славянском языке 1580.

Константин Острожский пользовался староукраинским языком. Поддерживал православную церковь. Заложил православный монастырь в селе Дермань и Богоявленский собор в Остроге. Строил храмы в других местах Литовского и Польского государства в честь своих побед.

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Князь умер в Турове на территории современной Беларуси. Похоронен в Киево-Печерской лавре.

Историк Тарас Чухлиб нашел в Варшавском архиве документ, в котором король Речи Посполитой Ян Казимир утверждает, что Богдан Хмельницкий строил суверенное государство.

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Дата
24
февраля

Воевал с Москвой и строил типографии, знал 10 языков - умер величайший полководец

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