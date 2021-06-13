Военный порт возвели из руин древнего Херсонеса

В античну добу територію, на якій розташована частина сучасного Севастополя, займала грецька колонія Херсонес. Картина "Російська ескадра на Севастопольському рейді". Художник Іван Айвазовський, 1846 рік.

На берегу Ахтиарской бухты 14 июня 1783-го адмирал Томас Маккензи основал первую в Крыму военно-морскую базу Ахтиар, впоследствии названную Севастополем.

Адмирал шотландского происхождения Томас Маккензи прибыл на полуостров Крым на фрегате "Осторожный" под командованием капитана Ивана Берсенева.Должен был выбрать гавань на юго-западном побережье, на котором собирались построить стратегический военный порт.

Когда сошли на плоский мыс, то они сразу же решили здесь закладывать порт. С этого мыса было хорошо видно вход в бухту и вся бухта, что тянется к развалинам Инкермана. Берсенев рекомендовал ее в качестве базы для кораблей будущего Черноморского флота.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Основали грязевой курорт

21 февраля 1784-го Екатерина II своим указом приказала устроить на его месте большую крепость и назвать Севастополем. Административно Севастополь вошел в состав Таврической области, образованной в составе Екатеринославского наместничества. Название города состоит из двух греческих слов Севастос - "священный" и полис - "город".

Начались работы по закладке военного порта. В окрестностях гавани нашли старые каменоломни. Там камнетесы начали приобретать строительный камень. Часть камня принимали из руин древнего Херсонеса, взрывая здания, в то время еще хорошо сохранились. Одновременно со строительством города началось межевание земель.

Сейчас площадь территории города составляет 1079 км², при этом акватории внутренних морских бухт занимают 216 км². В марте 2014-го в результате аннексии Крыма город оказался под контролем России.

В Крыму 8 июня 1827-го основали грязевой курорт Саки. Это первая в Российской империи грязелечебница. Во времена Крымского ханства Саки был небольшим селом, входивший во владение знатного крымского рода Мансур. Лечебные грязи уникальные по своим целебным свойствам. В их составе различные вещества органического и неорганического происхождения. Лечебный ил насыщенный сероводородом. Грязь повышает сопротивляемость болезням, прекращает размножение микробов.