Военные расстреляли 26 людей

Расстрел демонстрантов оправдали "просьбам трудящихся" Фото: twitter.com/ChiefLiberal/

Рабочие забастовки в Новочеркасске Ростовской области начались 1 июня 1962 года. Власти разрешили военным и милиции расстреливать демонстрантов.

Выйти на протесты людей заставила государственная политика относительно повышения цен на продукты питания. Они оказались на грани выживания, не могли купить даже мяса.

Повышения зарплаты и ответов, как жить дальше, требовали от начальства рабочие местного электровозостроительного завода, но им сказали: "Нет денег на пирожки с мясом - ешьте с ливером", по другой версии - "Вместе будем есть пирожки". Это вызвало всеобщее возмущение. После того митинговало уже 5 тыс. человек. Часть бастующих перекрыла железную дорогу и остановила поезд "Саратов-Ростов". На нем написали "Хрущева на мясо!". Осуществляли погромы других предприятий.

О событиях в Новочеркасске доложили первому секретарю Никите Хрущеву. Но вместо установления диалога он распорядился "подавить антисоветский бунт всеми способами и в кратчайшие сроки". В город нагнали спецназ внутренних войск, военных, а в ночь на 2 июня танки и бронетранспортеры. Тогда же начались первые аресты "провокаторов". В ответ, ночью в городе появились листовки, в которых осуждали власть и Хрущева. Но днем, ​​с помощью силы, рабочих вытеснили с территории завода.

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Действия властей и военных вызвали еще большее выступление. Рабочие сформировали колонны и двинулись к центру города, где располагался Новочеркасский горком партии. Узнав об этом чиновники доложили Хрущеву, но тот повторил приказ подавить бунт.

Путь митингующих пролегал через перегороженный танками мост на реке Тузлов. Командование приказало атаковать рабочих танками, но генерал-лейтенант Матвей Шапошников, который командовал войсками на мосту, отказался выполнить приказ. Приказал танкистам и стрелкам разрядить автоматы и сдать боеприпасы. Рабочие перелезали через технику и переходили реку вброд. Солдаты же взяли в городе под охрану все важные объекты.

Пройдя препятствие на мосту, рабочие пытались штурмом взять здание горкома партии и учинили погром. Их оттеснили и начали осуществлять предупредительные выстрелы в воздух, что не остановило толпу. После этого открыли огонь на поражение. Это же повторилось у горотдела милиции и государственного банка.

Всего погибло 26 человек, а 70 или 87 получили ранения. Среди погибших были и маленькие дети. Тела вывозили из города ночью и хоронили на разных кладбищах.

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3 июня протесты не остановились. Люди призывали убивать коммунистов. Позже по радио выступил член президиума ЦК КПСС Фрол Козлов. Он пообещал некоторые уступки в торговле и нормировании труда. Применение оружия оправдал просьбой "трудящихся, требовавших навести порядок в городе". Вскоре после этого ввели комендантский час. Митинги пошли на спад.

После акции были арестованы 240 человек. Их обвинили в бандитизме и попытках свержения советской власти, к смертной казни приговорили 7 человек.

События, произошедшие в Новочеркасске, тщательно замалчивались властью. Рассказать о них пытался Шапошников, но за это его обвинили в "антисоветской агитации и пропаганде". Информация о событиях в Новочеркасске стала доступной в начале 1990-х. А реабилитация осужденных прошла только в 1996 году.

26 мая 1953 года началось Норильское восстание заключенных. В нем приняли участие 16 378 человек. Восстание стало крупнейшим в истории ГУЛАГа. Восстание началось в Горлаге, принадлежавшем к Норильской группе концлагерей в Таймырском округе Красноярского края России. После смерти секретаря ЦК КПСС Иосифа Сталина 5 марта 1953 года амнистия распространилась только на уголовников и заключенных с малыми сроками. В Горлаге много заключенных были политическими. Более 70% из всего количества заключенных Норильского концлагеря были украинцами. В основном это были националисты. 25 мая надзиратели убили нескольких заключенных. На следующий день произошло убийство заключенных четвертого и пятого лагерных отделений. Там и началось восстание.