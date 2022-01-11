Военные начали стрелять в невооруженных литовцев

В ночь на 13 января подразделения советских десантников против безоружных литовцев применили танки и БМП. Фото: РИА Новости

В Литве советские танки и военные 13 января 1991-го начали стрелять в невооруженных людей и захватили телебашню в Вильнюсе. Погибли 14 литовцев, сотни ранили.

За год до этого Верховный Совет Литовской ССР принял акт "О восстановлении независимого Литовского государства", отменив конституцию СССР. Литва первой из республик объявила о выходе из Союза. Съезд народных депутатов СССР объявил эти решения незаконными.

Советский Союз использовал экономическое и политическое давление. Когда этого не удалось, советские военные вышли на улицы с оружием и техникой. 13 января в разных городах стран Балтии под предлогом обеспечения весеннего призыва высадились подразделения советских десантников. Они заняли в Вильнюсе стратегически важные здания.

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Десятки тысяч литовцев образовали баррикады у парламента. В ночь на 13 января подразделения советских десантников и спецподразделения КГБ "Альфа" попытались штурмом взять помещение телебашни в Вильнюсе. Против безоружных литовцев применили танки и БМП. Погибли 14 литовцев и боец ​​"Альфы", ранены около 800 человек. Больше всего жертв было у телебашни.

Горбачев и министры обороны и внутренних дел СССР не взяли на себя ответственность. 9 февраля 1991-го в Литве состоялся референдум, на котором за независимость республики проголосовали более 90% граждан. Со стороны Советской власти продолжалось давление на республику. Провал августовского путча в Москве совсем решил судьбу восстановленной Литовской Республики. 6 сентября Государственный Совет СССР официально признал независимость Литвы.

560 км живой цепи образовали жители Литвы, Латвии и Эстонии 23 августа 1989 года. Около 2 млн человек взялись за руки вдоль трасс между столицами Вильнюсом, Ригой и Таллинном. Акцию назвали "Балтийский шлях".