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среда, 08 мая 2019 11:10

Вода залила часть Киева - удивительное видео

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Вода залила часть Киева - удивительное видео
8 мая 1929-го наводнение накрыло Труханов остров в Киеве Фото: myslenedrevo.com.ua

На Днепре в районе Киева поднялся уровень воды и началось наводнение 8 мая 1929-го. Полностью затопило Труханов остров. Из него, Предмостной и Никольской Слободки отселили 400 человек.

Именно тогда режиссер и оператор Киевской кинофабрики Михаил Кауфман работал над лентой "Весной". Взял кинокамеру, сел на пристани в лодку и начал снимать. Снял улицы острова, затопленные деревянные дома. Побывал на Предмостной и Никольская Слободках. Там люди передвигались на лодках.

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Обычно во время наводнений жители оставались в своих домах, ведь строили их на высоких сваях. Только в экстремальных случаях киевская власть прибегала к эвакуации. В 1929-м людей отселили частично.

7 мая 1905-го открыли киевский фуникулер. Первыми пассажирами стали его строители и мастера.

Еще со времен возникновения Киева существовала проблема сообщения между Верхним городом и Подолом. Сначала киевляне пользовались крутыми тропами, потом - Андреевским спуском. Впоследствии от Крещатика до Подола пошел через Владимирский спуск первый трамвай. Путь стал хоть длиннее, но более удобным.

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Дата
08
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