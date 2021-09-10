Во время реконструкции сквера нашли монеты шары и старинная посуда

Фото: Александр Тарабукин

В Житомире на площади Соборной во время благоустройства сквера археологи обнаружили артефакты XIV-XX вв.

"Исследования проводились в течение июля-августа 2021 года экспедицией Института археологии НАН Украины под руководством кандидата исторических наук В.А. Гнеры, совместно с отделом исследований КЗ "Житомирский областной краеведческий музей". Работами охвачено территорию сквера общей площадью 0,383 га. Осуществлялся надзор и наблюдение за земляными работами, в частности, в пределах котлована под флагшток, траншей под сети, пешеходных дорожек и газонов", - сообщил старший научный сотрудник отдела исследований Житомирского областного краеведческого музея Александр Тарабукин в Facebook.

Со времен XIV - XVI вв. археологи нашли фрагменты венчиков, стенок, донышка глиняной кружальной посуды и фрагмент печной кафель.

С XVI - XVIII вв. нашли фрагменты глиняных печных изразцов, строительной керамики, табачных трубок, обломок свинцовой пули, огниво, обломки стеклянной посуды и медные монеты.

Среди находок XVIII- начала ХХ в. есть горшок, фрагменты венчиков и ручек кружальной посуды. Обнаружили бронзовый наперсток, медную пуговицу, верхняя часть которого декорирована рельефным изображением двуглавого орла. Нашли свинцовые таможенные пломбы, одна из них с датой 1871, пуговицу из оловянистого металла, медные монеты, отчеканенные во времена императора Александра I.

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Также обнаружили посуду, железный крючок для одежды и бронзовую монету номиналом 3 копейки советских времен.

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