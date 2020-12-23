Во время празднования Рождества в торговом цетре погибло более 300 человек

В торговом центре "Дунды шаньшуй" обнаружили грубые нарушения правил пожарной безопасности. Фото: www.peopledaily.com.cn

В торговом центре китайского города Лоян во время празднования Рождества 25 декабря 2000 года погибло 309 человек. Возгорание произошло из-за нарушение техники безопасности в торговом центре. Пожар стал одним из самых смертоносных среди подобных инцидентов в клубах и на дискотеках.

Трагедия произошла в торговом центре "Дунды шаньшуй". Еще за неделю до того, в здании обнаружили грубые нарушения правил пожарной безопасности. Пожар начался во время детской рождественской дискотеки.

Возгорание началось в 21.30. В тот вечер группа рабочих проводила сварочные работы в подвале торгового центра. Искры попали на хлопчатобумажные изделия, которые хранились в подвале. Когда вспыхнул огонь, сварщики попытались потушить его водой. Затем просто скрылись с места происшествия, никому не сообщив о случившемся.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стальные конструкции торгового центра расплавились за полтора часа

Пламя охватило первый этаж здания, отрезав путь к выходу. Помещение, где проходила дискотека, находилось в самом центре дома. Спастись смогли только 13 человек. На борьбу с огнем приехали все пожарные подразделения города. Огонь потушили за 2 ч.

Исламские террористы захватили четыре американских пассажирских авиалайнера 11 сентября 2001. Два самолета направили на 110-этажные башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. После столкновения начался пожар и стальные конструкции здания расплавились. Башни рухнули. В историю эта трагедия вошла как "Теракт 9/11".