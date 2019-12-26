Во время открытия храма, улицам разбросали серебряные монеты

Храм Софии в высоту достигал 55 м, строительство продолжалось 5 лет, 10 месяцев и 10 дней - рекордный на то время срок. Фото: goodfon.

В столице Византийской империи Константинополе 27 декабря 537 года освятили Собор святой Софии. Он на протяжении тысячелетия был главным храмом православного мира. Назван в честь вдовы-мученицы, которая воспитывала своих дочерей Веру, Надежду и Любовь в глубокой христианской вере. В тот день устроили всенародный праздник - император Юстиниан (482-565) осыпал серебром народ с балконов. Просто на улицах мясо жарили на больших кострах и раздавали с хлебом людям.

Собор решили возвести на самом высоком месте холма. Заложили фундамент 23 февраля 532 года. Зодчие применили уникальные по тем временам технологии - в цемент добавляли масло для прочности, известь готовили на ячменной воде.

Строили Святую Софию всей империей. Проект поглотил три годовых дохода Византии: Со всех концов империи доставлялись мраморные глыбы, золото, серебро, слоновую кость, жемчуг, драгоценные камни для украшения. Обычное золото для престола император забраковал - считал его недостаточно драгоценным. Ювелиры сделали особый сплав из золота, серебра, толченого жемчуга и драгоценных камней.

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Штат священнослужителей собора при Юстиниане был более полутысячи человек.

Пять раз землетрясения частично разрушали здание. Каждый раз храм восстанавливали. Почти тысячу лет Собор святой Софии оставался символом христианства.

1453 года в собор ворвались янычары Мехмеда II, который захватили Константинополь. В том же году его превратили в мечеть Айя-София. С 1935-го собор стал музеем, а с 2006 года это действующая мечеть.

В Риме 18 ноября 1626 освятили собор Святого Петра - церемониальный центр Римско-католической церкви. По легенде, он построен на месте захоронения апостола Петра, погиб 66-го. Сейчас это самая христианская церковь в мире.