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суббота, 20 ноября 2021 00:46

Во Львове сделают открытым вход в подземную реку
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В Lem Station по улице Сахарова во Львове завершают реконструкцию входа в Полтву
Фото: Explorer
Восстановили стены коллектора и установили новую лестницу вниз. На входе планируется установка стеклянного люка с подсветкой
Все работы по обустройству входа в Полтву будут завершены в следующем году

В Lem Station по улице Сахарова во Львове завершают реконструкцию входа в Полтву.

Восстановили стены коллектора и установили новую лестницу вниз. На входе планируется установка стеклянного люка с подсветкой, сообщают "Фотографії старого Львова".

Все работы по обустройству входа в Полтву будут завершены в следующем году.

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Полтва – река во Львове, которую заперли в подземные коллекторы. Местные сталкеры водят в Полтву экскурсии.

На площади Колиивщины в центре Львова раскопали остатки колодца 1844 года. Старинный колодец нашли возле его современной имитации. Фундамент колодца хорошо сохранился.

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