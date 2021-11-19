Во Львове сделают открытым вход в подземную реку

Фото: Explorer

В Lem Station по улице Сахарова во Львове завершают реконструкцию входа в Полтву.

Восстановили стены коллектора и установили новую лестницу вниз. На входе планируется установка стеклянного люка с подсветкой, сообщают "Фотографії старого Львова".

Все работы по обустройству входа в Полтву будут завершены в следующем году.

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Полтва – река во Львове, которую заперли в подземные коллекторы. Местные сталкеры водят в Полтву экскурсии.

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