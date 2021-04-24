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понедельник, 26 апреля 2021 08:30

Власть скрыла 10 аварий на Чернобыльской АЭС - историк

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Власть скрыла 10 аварий на Чернобыльской АЭС - историк
Ликвидатор проводит дозиметрическое контрольное измерение после взрыва реактора на Чернобыльской АЭС

В течение 1982-1985 годов на Чернобыльской АЭС произошло десять аварий, 68 раз отказывало основное оборудование. Это замалчивали. Нарушение техники безопасности при проведении проектных испытаний 26 апреля 1986-го привело к взрыву.

"Агенты КГБ сообщали о низком качестве строительно-монтажных работ, об отсутствии надлежащего контроля за соблюдением производственной безопасности со стороны управления строительства АЭС треста "Кременчукгесбуд", о неудовлетворительном отборе, обучении и расстановке персонала атомной электростанции. Только в первом полугодии 1977 производственных травм на строительстве атомной станции подверглись более 120 человек. Гебисты пытались противодействовать кражам на станции. Летом 1978 искали виновных в разукомплектовании блока электронно-вычислительной машины стоимостью 120 тысяч рублей ", - рассказал Gazeta.ua историк Олег Бажан.

Запуск Чернобыльской атомной электростанции в 1974-1975 годах несколько раз откладывали из-за неполадок. В мае 1975-го в Чернобыль приехал министр энергетики СССР Петр Непорожний и начал давить на начальников, чтобы запустили первый блок любой ценой до конца года. КГБ предупредило ЦК КПСС, это может привести к чрезвычайным последствиям. Только после этого план скорректировали и перенесли начало работы на декабрь 1977-го.

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"В марте 1981 года КГБисты возмущались, что руководство Чернобыльской АЭС разводит рыбу в загрязненном радонуклидамы пруду-охладителе и реализует ее населению через Иванковский рыбокомбинат. Когда видели очередное отсутствие реакции, начали уже сдавать неэмоциональное сухие сводки. Но даже из них видно, что с начала строительства станции, персонал и соответствующие контролирующие структуры приближали эту катастрофу.

Серьезные последствия имела авария на ЧАЭС, произошедшая осенью 1982 года. Во время пробного пуска реактора 1-го энергоблока произошел разрыв технологического канала, что привело к выбросу радиоактивных веществ в окружающую среду в радиусе 5 км. Однако это не остановило погоню за высокими показателями", - подчеркивает исследователь.

Объект находился в ведомстве министерства энергетики СССР. Высшее руководство регулярно получало отчеты о самовольном отклонения от проекта, проявлениях "штурмовщины", разгильдяйстве некоторых руководителей ЧАЭС. И конкретных действий власти по улучшению контроля не было.

"Реактор взорвался из-за конструкторских ошибкок, организации работы и низкого уровеня культуры некоторых операторов, руководства и министерства электрификации. Чернобыльская трагедия стала ярким примером халатности и недисциплинированности, безответственного отношения к выполнению профессиональных обязанностей", - считает Олег Бажан.

Во всех районах Киева стартовала выставка "35 лет Чернобыльской катастрофы", которая посвящена роли столицы в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. На 10 локациях города разместили пять кубов с информацией и архивными фотографиями борьбы с последствиями трагедии.

"Выставка иллюстрирует, насколько сильно катастрофа повлияла на всю жизнь киевлян: вода в Днепре и Десне на длительный период стала непригодной для любого использования, а выращенные в области продукты несколько лет приходилось тщательно проверять на предмет радиационного загрязнения", - отметила заместитель главы КГГА Марина Хонда.

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