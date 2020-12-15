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среда, 16 декабря 2020 08:20

Видеозапись казни супругов транслировали по телевидению

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Видеозапись казни супругов транслировали по телевидению
Движение протеста распространился на всю Румынию - началась революция. Фото: https://www.legaltechnique.org

Венгерский священник Ласло Текеша выступил против режима румынского диктатора Николае Чаушеску 16 декабря 1898-го. После выступления в церкви румынского города Тимишоара его арестовали военные.

Пастор Текеша смело обличал произвол чиновников и преступления коммунистической власти Чаушеску. Власти попытались выселить Текеша из собственного дома. И прихожане окружили дом живым кольцом для защиты епископа. Позже к ним начали присоединяться и оппозиционно настроенные румыны. Полиция и войска разогнали демонстрантов водометами, сотня митингующих погибло.

Слухи о событиях у епископского дома подняли Тимишоару. Это стало толчком к началу революции. Диктатор Николае Чаушеску отдал приказ стрелять в манифестантов, объявил чрезвычайное положение в стране. По разным оценкам убито от 50 человек до 10 тыс .

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22 декабря Николае Чаушеску вынужденно оставил охвачен протестами против его правления Бухарест. Власть перешла к Фронту национального спасения. Армия стала на сторону протестующих. Диктатору вместе с женой удалось сбежать на вертолете. На следующий день румынского президента задержали и отдали под суд. Через несколько часов после трибунала супругов Чаушеску расстреляли. Видеозапись казни транслировался во многих странах мира.

В Праге 17 ноября 1989-го полиция разогнала студенческую демонстрацию, приуроченную к 50-й годовщине расправы нацистов над чешскими студентами. Действия чешских властей тогда спровоцировали волну протестов по всей Чехословакии. Они вылились в бархатной революции, которая привела к падению коммунистического режима.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
16
декабря

Видеозапись казни супругов транслировали по телевидению

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