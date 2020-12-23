Ветераны создали тайную организацию

 
Ексклюзивы
1/5
Политтехнолог объяснил, почему Зеленскому не выгодна смена правительства
Политтехнолог объяснил, почему Зеленскому не выгодна смена правительства
Просмотров: 342
Правительство Шмыгаля отработало на тройку - экономист
Правительство Шмыгаля отработало на тройку - экономист
Просмотров: 135
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
6 Просмотров: 14418
Прогноз: что подорожает в новом году
Прогноз: что подорожает в новом году
Просмотров: 774
Почему подорожали популярные новогодние фрукты
Почему подорожали популярные новогодние фрукты
Просмотров: 387
"Зеленский не знает" - почему предприниматели остаются на Майдане
"Зеленский не знает" - почему предприниматели остаются на Майдане
Просмотров: 2565
Эксперт рассказал о перехвате влияний Кернеса
Эксперт рассказал о перехвате влияний Кернеса
Просмотров: 2160
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
1 Просмотров: 567
Литература должна ассоциироваться с сильным мужским телом - писатели снялись в эротическом календаре
Литература должна ассоциироваться с сильным мужским телом - писатели снялись в эротическом календаре
Просмотров: 342
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
Просмотров: 1953
Фото
Все фото
16
9
6
4
8
Показывал настоящую жизнь в СССР - архив опубликовал работы украинского повстанца-графика
Показывал настоящую жизнь в СССР - архив опубликовал работы украинского повстанца-графика
Библиотека и нумизматический кабинет - как в XVIII в. обустроили дворец на Подолье
Библиотека и нумизматический кабинет - как в XVIII в. обустроили дворец на Подолье
Взялись за сохранение крупнейшей коллекции плодовых деревьев в Украине
Взялись за сохранение крупнейшей коллекции плодовых деревьев в Украине
В центре Киева бульдозер наткнулся на могилу генерала
В центре Киева бульдозер наткнулся на могилу генерала
Открыли художественную академию
Открыли художественную академию
Видео
Все видео
Воссоздали пол храма, по которому ходил Иисус Христос
Воссоздали пол храма, по которому ходил Иисус Христос
Случайно обнаружили артефакт из пирамиды Хеопса, который потеряли 70 лет назад
Случайно обнаружили артефакт из пирамиды Хеопса, который потеряли 70 лет назад
В Крыму объявили республику
В Крыму объявили республику
Нашли мозаику, которая может изменить взгляд на историю Британии
Нашли мозаику, которая может изменить взгляд на историю Британии
Поднимал украинские флаги над Черноморским флотом - создали фильм об украинском контр-адмирале
Поднимал украинские флаги над Черноморским флотом - создали фильм об украинском контр-адмирале
Интервью
1/5
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
6 Просмотров: 14409
Эксперт по этике рассказала, как выбирать подарки к празднику  
Эксперт по этике рассказала, как выбирать подарки к празднику  
Просмотров: 252
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Просмотров: 1269
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
1 Просмотров: 1917
Пережили нынешний кризис спокойно. В следующем году будет лучше - экономист
Пережили нынешний кризис спокойно. В следующем году будет лучше - экономист
Просмотров: 918
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
22 декабря 2020
1 Просмотров: 909
Усі брешуть
– Ти не бачиш, що він бреше? Губу закусив. Ті авокадо точно не спілі, – знайома Оксана на Лук'янівському ринку відмовляє мене ...
четверг, 24 декабря 2020 08:21

Ветераны создали тайную организацию

  Комментировать
Ветераны создали тайную организацию
Парад членов Ку-Клукс-Клана в Вашингтоне, округ Колумбия 8 августа 1925. В параде приняли участие 30-40 тысяч человек. Фотоhttps: //www.picuki.com

В городе Пуласки штата Теннесси ветераны армии Юга 24 декабря 1865-го создали тайное общество Ку-клукс-клан. С первых дней основания главным врагом для них были темнокожие.

Судья Томас Л. Джонс и 6 ветеранов из города Пуласки решили создать тайную организацию. Один из них предложил название "Рыцари куклос" и слово "клан", что означало род, семью. Объектом террора были негры и республиканцы. Первое время они только пугали людей. Скакали по улицам города, закутавшись в белые простыни. "Это привидения погибших и убитых южан пришли за их убийцами", - говорили.

Организация имела сложную систему конспирации. Никогда не собирались в одном месте. За разглашение секретов - смерть. Сложная система явок и паролей. С каждым годом росло число жертв и степень жестокости. Во многих штатах губернаторы употребляли различных мероприятия, но все безуспешно. Клановцы добились огромной власти почти во всех штатах юга.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Золотая лихорадка привлекла дезертиров и преступников

Президент Грант Улисс объявил о многочисленных арестах. Сотни активистов арестовали и кинули в тюрьмы решениями военного трибунала. Однако из руководителей организации почти никто не пострадал.

1925-го клан достиг апогея своего могущества - насчитывал до 6 млн членов. В список жертв добавились евреи, католики, коммунисты, лидеры профсоюзных и забастовочных комитетов, новые иммигранты. Позже в "черный список" организации были включены гомосексуалисты.

В 1993-м организацию распустили.

В американском штате Монтана 28 июля 1862-го началась золотая лихорадка. Старатели на берегу реки нашли золотые самородки высокого качества.

Автор: Ольга Васькив
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Ветераны создали тайную организацию». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
декабря

Ветераны создали тайную организацию

Самое читаемое
&quot;Будет лучше Зеленского&quot; - кто станет следующим президентом Украины
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
 6 Просмотров: 14409
Гороскоп на 23 декабря: кого осчастливит этот день
Гороскоп на 23 декабря: кого осчастливит этот день
 Просмотров: 10926
Тела жертв авиакатастрофы ели выжившие пассажиры
Тела жертв авиакатастрофы ели выжившие пассажиры
 Просмотров: 10458
Полицейские со стрельбой останавливали водителя Hyundai. Он пустил себе в голову пулю
Полицейские со стрельбой останавливали водителя Hyundai. Он пустил себе в голову пулю
9
 Просмотров: 8811
Очереди, Кличко и бывшие &quot;регионалы&quot;: в Харькове прощаются с Кернесом
Очереди, Кличко и бывшие "регионалы": в Харькове прощаются с Кернесом
17
 3 Просмотров: 7146
История
Нашли наконечники стрел из человеческих костей
Нашли наконечники стрел из человеческих костей Просмотров: 144
Показывал настоящую жизнь в СССР - архив опубликовал работы украинского повстанца-графика
Показывал настоящую жизнь в СССР - архив опубликовал работы украинского повстанца-графика
16
 Просмотров: 2475
Нашли кувшин со скелетом младенца
Нашли кувшин со скелетом младенца Просмотров: 459
Издали полный "Атлас мира" на украинском языке
Издали полный "Атлас мира" на украинском языке
 Просмотров: 126
В Польше хотят заниматься Бабьим Яром
В Польше хотят заниматься Бабьим Яром Просмотров: 171
Больше всего комментируют
15
Зеленский снова выиграл бы выборы - опрос
6
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
3
Очереди, Кличко и бывшие "регионалы": в Харькове прощаются с Кернесом
1
Усі брешуть
1
Лукашенко не признают президентом и требуют повторные выборы: в США наложили санкции на чиновников Беларуси
Голосов: 147
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть