Ветераны создали тайную организацию

Парад членов Ку-Клукс-Клана в Вашингтоне, округ Колумбия 8 августа 1925. В параде приняли участие 30-40 тысяч человек. Фотоhttps: //www.picuki.com

В городе Пуласки штата Теннесси ветераны армии Юга 24 декабря 1865-го создали тайное общество Ку-клукс-клан. С первых дней основания главным врагом для них были темнокожие.

Судья Томас Л. Джонс и 6 ветеранов из города Пуласки решили создать тайную организацию. Один из них предложил название "Рыцари куклос" и слово "клан", что означало род, семью. Объектом террора были негры и республиканцы. Первое время они только пугали людей. Скакали по улицам города, закутавшись в белые простыни. "Это привидения погибших и убитых южан пришли за их убийцами", - говорили.

Организация имела сложную систему конспирации. Никогда не собирались в одном месте. За разглашение секретов - смерть. Сложная система явок и паролей. С каждым годом росло число жертв и степень жестокости. Во многих штатах губернаторы употребляли различных мероприятия, но все безуспешно. Клановцы добились огромной власти почти во всех штатах юга.

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Президент Грант Улисс объявил о многочисленных арестах. Сотни активистов арестовали и кинули в тюрьмы решениями военного трибунала. Однако из руководителей организации почти никто не пострадал.

1925-го клан достиг апогея своего могущества - насчитывал до 6 млн членов. В список жертв добавились евреи, католики, коммунисты, лидеры профсоюзных и забастовочных комитетов, новые иммигранты. Позже в "черный список" организации были включены гомосексуалисты.

В 1993-м организацию распустили.

В американском штате Монтана 28 июля 1862-го началась золотая лихорадка. Старатели на берегу реки нашли золотые самородки высокого качества.