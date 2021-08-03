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вторник, 03 августа 2021 11:31

Верховная Рада приняла закон об экономической самостоятельности

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Верховная Рада приняла закон об экономической самостоятельности
УССР в 1990 году начала переходить на рыночную экономику. Фото: "НикВести"

3 августа 1990-го Верховный Совет УССР принял закон об экономической самостоятельности.

Украина получила право определять стратегию социально-экономического развития, структуру народного хозяйства, приоритетные направления хозяйственной деятельности, формы и методы хозяйствования.

В УССР создали собственную финансовую и банковскую системы. Страна переходила на рыночную экономику.

"Экономическая самостоятельность Украинской ССР базируется на следующих основных принципах: собственности народа республики на ее национальное богатство и национальный доход; разнообразия и равноправия форм собственности и их государственной защиты; децентрализации собственности и разгосударствлении экономики, полной хозяйственной самостоятельности и свободе предпринимательства всех юридических и физических лиц в рамках законов Украинской ССР; самостоятельности регулирования денежного обращения; защищенности внутреннего рынка", - говорилось в законе.

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В тот же день Верховный Совет УССР принял постановление "О реализации закона "Об экономической самостоятельности Украинской ССР". Она поручала Совету министров УССР в месячный срок разработать концепцию и программу перехода страны к регулируемой рыночной экономике.

24 августа 2021 года исполняется 30 лет Независимости Украины. Среди народов Советского Союза украинцы были одними из самых активных в борьбе за отделение и образование собственного государства. Кроме усилий борцов за независимость, выделяют ряд других причин, которые способствовали развалу СССР. О них можно узнать в материале Gazeta.ua, содержащем подборку мнений историков и политиков.

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Дата
03
августа

Верховная Рада приняла закон об экономической самостоятельности

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