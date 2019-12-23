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вторник, 24 декабря 2019 08:20

Верди написал оперу для египтян

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Верди написал оперу для египтян
В Оперном театре в Каире собралась вся власть Египта на премьеру Аиды. Фото: Hippodrome Opera Company

Премьера оперы "Аида" состоялась в Каире 24 декабря 1871 года. Правитель Египта заказал композитору Джузеппе Верди оперу для празднований в честь открытия Суэцкого канала. В центре сюжета - любовь древнеегипетского военачальника и эфиопской принцессы во время войны их народов. Имя Аида придумал исследователь Огуст Мариетта, который консультировал композитора.

Действие "Аиды" происходит в Мемфисе и Фивах во времена владычества фараонов. В опере рассказывается о несчастной любви предводителя египетских войск Радамеса и рабыни Аиды - дочери эфиопского царя, с войсками которого сражаются египтяне.

Джузеппе Верди сначала отказался браться за работу. К тому времени он уже был известным композитором, в венецианском и итальянском театре ставили его оперы "Жанна Д'Арк", "Альзира", "Аттила", "Разбойники", "Макбет", "Битва при Леньяно", "Корсар". И организаторы намекнули, что тогда заказ получит его конкурент Рихард Вагнер. И Верди согласился ознакомиться с условиями контракта. За "Аиду" Верди пригласил гонорар в сумме $30 тыс., на сегодня это более чем $200 тыс. Композитор передал часть аванса пострадавшим при осаде Парижа. Он очень много и напряженно работал. Музыка была написана за четыре месяца.

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В только сводном Оперном Театре в Каире собралась вся власть Египта и приглашенные почетные гости из других стран. Опера прошла с невероятным успехом. Не было только самого Верди - он не хотел ехать в Египет.

Только через два месяца 8 февраля 1872 происходит премьера Аиды в Италии в театре "Ла Скала" Милана. Приглашенные для премьеры знаменитые певцы, среди них сопрано Тереза ​​Штольц - любовница Джузеппе Верди. После миланского дебюта опера стала востребована во многих театрах Италии и Европы и заслуженно стала шедевром лирической оперы.

Немецкий композитор Людвиг ван Бетховен 9 сентября 1825 раз дал последний концерт. Людвиг Ван Бетховен (1770-1827) - немецкий композитор, дирижер и пианист, один из самых уважаемых и исполняемых композиторов в мире.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
24
декабря

Верди написал оперу для египтян

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