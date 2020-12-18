Верденская "мясорубка": завершилась кровавая битва

Под Верденом, городком в 220 км от Парижа, 19 декабря 1916 го завершилась самая длинная в истории человечества Верденская битва, длившаяся 303 дня.
Немецкое командование 21 февраля 1916-го начало мощное наступление на французские позиции в районе города Верден. Битва длилась 9 месяцев - до 18 декабря 1916-го. Немецкие войска пытались пробить оборону французов. Верден открывал путь на Париж.
Немцы днем обстреливали французские форты из артиллерии, ночью их войска занимали укрепления. Так им удалось продвинуться вглубь на несколько километров. В Верден постоянно перебрасывали войска и оружие. Вторая наступательная битва под Верденом началась 15 декабря и завершилась за два дня потерей немцами стратегически важных оборонительных позиций.
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Действия российских войск на Восточном фронте заставили немцев перейти в оборону. Французские войска перешли в наступление и отвоевали позиции. Никаких тактических и стратегических результатов битва не принесла. Обе стороны потеряли около миллиона человек, среди которых убитыми - до 430 тыс. человек.
У Вердена военные впервые начали использовать легкие пулеметы, ружейные гранатометы, огнеметы и химические снаряды. Битва получила название "Верденской мясорубки".
1 июля 1916 во время Первой мировой войны началось наступление англо-французских войск на немецкие позиции вблизи реки Сомма. Битва на Сомме отвлекла на себя часть немецких сил, участвовавших в боях под Верденом.
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