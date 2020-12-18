Верденская "мясорубка": завершилась кровавая битва

Битва при Вердене состоялась на холмистой местности в Северо-Восточной Франции.Фото: galinfo.com.ua

Под Верденом, городком в 220 км от Парижа, 19 декабря 1916 го завершилась самая длинная в истории человечества Верденская битва, длившаяся 303 дня.

Немецкое командование 21 февраля 1916-го начало мощное наступление на французские позиции в районе города Верден. Битва длилась 9 месяцев - до 18 декабря 1916-го. Немецкие войска пытались пробить оборону французов. Верден открывал путь на Париж.

Немцы днем ​​обстреливали французские форты из артиллерии, ночью их войска занимали укрепления. Так им удалось продвинуться вглубь на несколько километров. В Верден постоянно перебрасывали войска и оружие. Вторая наступательная битва под Верденом началась 15 декабря и завершилась за два дня потерей немцами стратегически важных оборонительных позиций.

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Действия российских войск на Восточном фронте заставили немцев перейти в оборону. Французские войска перешли в наступление и отвоевали позиции. Никаких тактических и стратегических результатов битва не принесла. Обе стороны потеряли около миллиона человек, среди которых убитыми - до 430 тыс. человек.

У Вердена военные впервые начали использовать легкие пулеметы, ружейные гранатометы, огнеметы и химические снаряды. Битва получила название "Верденской мясорубки".

1 июля 1916 во время Первой мировой войны началось наступление англо-французских войск на немецкие позиции вблизи реки Сомма. Битва на Сомме отвлекла на себя часть немецких сил, участвовавших в боях под Верденом.