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Велосипедист в кругосветное путешествие взял носки и револьвер

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Велосипедист в кругосветное путешествие взял носки и револьвер
Томас Стівенс не знав жодної мови, окрім рідної англійської. Фото: The British Library

Американец Томас Стивенс 7 января 1887-го завершил первое кругосветное путешествие на велосипеде. Он проехал 21726 км.

Журналист и путешественник уже совершил трансконтинентальный переезд через США. 4 мая 1885-го началась европейская часть путешествия Стивенса. Путешествовал на велосипеде типа "пенни-фартинґ" - с огромным передним колесом и гораздо меньшим задним. С собой он имел рюкзак с носками, запасной рубашкой, дождевиком и револьвер.

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Пересек Европу и добрался Константинополя. В Стамбуле Томас запас деталями для велосипеда, новым пистолетом. Отправился на восток через Армению, Курдистан, Ирак и Иран. В Тегеране Томас перезимовал и отправился весной 1886 года в Афганистан. В 1886-м хотел отправиться на восток через Сибирь, но российские власти не дали разрешения на проезд. Пошел через Китай. К концу года достался японской Иокогамы. Откуда отплыл в Сан-Франциско, где 4 января 1887-го закончил путешествие.

Томас Стивенс не знал ни одного языка, кроме родного английского. В течение путешествия Томас передачи отчетов в журнал Harper's Magazine. В 1890 году Томас Стивенс получил заказ на серию репортажей из Российской империи. Он решил проехать путь из Москвы до Черного моря на коне. Украина он называл Малая Россия, а казаков отличал как отдельную нацию.

Американский пилот Вилли Пост облетел вокруг земного шара 22 июля 1933-го. Полет продолжался 7 дней 18 часов 49 минут.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
07
января

Велосипедист в кругосветное путешествие взял носки и револьвер

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