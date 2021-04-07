Вандалы повалили памятник хану, который правил на территории нынешней Украины

Неизвестные разбили памятную стелу булгарскому хану Кубрату. Сейчас ее поставили на место Фото: полиция Полтавщины

В селе Малая Перещепина Новосанжарской общины Полтавской области неизвестные 5 апреля разбили памятный знак булгарскому хану Кубрату (ок. 600-668). Место связано с Малоперещепинским кладом, который считают крупнейшим в Восточной Европе.

"Стеллу повалили поздно ночью, когда никто не мог этого увидеть. Работала целая группа людей. Выковыривали фундамент перфораторами. К счастью она осталась целой. Сельский староста вместе с людьми из района уже поставили ее на место и привели все в порядок.

Этот вред сделали больные люди. Возможно кладоискатели. Под стелой могла быть какая-то закладная пластина из цветного металла. И когда металлодетектор подал сигнал, начали лезть под памятник, копались в песке. Но нормальные люди такого делать не могут. Может быть это какая-то политически или общественно заказная вещь, ведь там уже нет никакого сокровища - все давно перебрано", - рассказывает Gazeta.ua директор Полтавского краеведческого музея Александр Супруненко.

Стелу изготовили в Болгарии. Написали "В единении сила, Великий Кубрат VI-VII века Рождества Хрестового. От Бога Поставен Владетел на стара Велика Болгария. От Болгари Украинци". Установили 18 августа 2001 года во время Первого Собора болгар Украины.

"Место выбрали не случайно. За несколько сотен метров в 1912 году нашли Малоперещепинский клад. Исследователи позже отмечали связь ценных вещей с ханом. На них наткнулись случайно дети Федор Деркач и Карп Маджар. Они показали их взрослым. Эта находка вызвала неподдельный ажиотаж, всплеск кладоискательства среди местных, но через день-два туда уже прибыли археолог Иван Зарецкий из Полтавы и хранитель "Эрмитажа" Николай Макаренко. Они организовали сбор предметов. Получили 70-80% от всего клада, потом находили и другие вещи. Их перевезли в Эрмитаж в Петербург. Царь за это дело заплатил довольно приличные средства. Ребята имели достаточную выгоду. Всего нашли 50 кг серебряных вещей и 25 кг золотых - это византийские, сасанидские сокровища и сокровища кочевников", - рассказывает археолог.

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Подобные находки обнаруживали в Монголии и степях Евразии. Относили к поминальным дарам.

"Предполагалось, что это также были дары болгарском кагану, или какому-то вождю, возможно, болгарских племен в составе Хазарского Каганата. Также предполагали, что там было захоронение. Но ни одной находки, подтверждающей это, нет. Здесь находили кости, но археологи считают, что они случайны и связаны с погребальными комплексами более древней эпохи. Где-то с 1970-х начали появляться предположения австрийских и советских исследователей, что клад связан с основателем государства Великая Булгария ханом Кубратом из династии Дуло. Расшифровали его монограммы на перстнях.

Это подхватили болгарские исследователи-историки, хоть и далекие от археологии, но они искали корни болгарского народа. Болгарская и татарская историографии начали Малоперещепинский клад и место связывать с погребением хана Кубрата. Для болгар место стало святым. По мнению академика Петра Толочко оснований для того, чтобы отнести сокровище к древностям связанным с Кубратом нет. Это лишь гипотезы", - подчеркивает ученый.

Великая Булгария существовала в VI-VII веках в причерноморских и азовских степях. Ее объединили ханы из династии Дуло.

"В середине VII в. началась сильная засуха. Возможно часть кочевой элиты решила переместиться поближе в более влажные и менее жаркие условия, чем те, что были в Приазовье и поэтому оказались на стеритории сегодняшней Полтавщины.

Еще существует точка зрения, что на соседней Сичеславщине существовали условия для своеобразного симбиоза культур - сочетание культуры кочевых болгар с местным антским населением. Под натиском хазар часть болгар во главе с третьим сыном Кубрата ханом Аспарухом оказалась вместе со славянами в современной Болгарии. Другая во главе со вторым сыном Кубрата Котрагом направилась в район Волги, где создали Волжскую Булгарию", - говорит Александр Супруненко.

Ежегодно у памятной стелы болгары отмечают годовщину создания Великой Булгарии.

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