В здание министерства обороны врезался самолет

Пентагон построили во время Второй мировой войны Фото: pbs.twimg.com

В США 15 января 1943 завершили строить Пентагон. В самом большом в мире административном здании разместилось Министерство обороны США.

Ранее Министерство обороны США размещалось в комплексе из 17 зданий. Парламент решил выделить деньги на строительство единого комплекса обороны. Согласие на строительство дал президент Франклин Рузвельт. В 1941 началось строительство в Вашингтоне. Через 16 мес монолитный дом возвели. Геометрически здание представляет собой правильный пятиугольник, длина стороны которого составляет ровно 281 м. Внутренняя площадь составляет более 0,6 млн кв. м.

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В Пентагоне есть внутренний двор, где есть продуктовый магазин, цветочные магазины, кафе и рестораны. Для подъезда к Пентагону было построено более 50 км дорог.

Улучшение системы безопасности не уберегло Пентагон от удара террористов. 11 сентября 2001-го самолет рухнул на здание. Пострадало западное крыло, погибли 125 человек. У Пентагона возвели мемориальный комплекс в память о жертвах трагедии.

В Пентагоне проводятся экскурсии для широкой публики. Ежегодно его посещает около 100 тыс. человек.

Руководителем американского Федерального бюро расследований 15 июня 1924-го назначили Эдгара Гувера, который пробыл на этом посту до своей смерти 1972