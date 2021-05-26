В захоронении женщины нашли золотое украшение

Золотым кольцом могли украшать прическу. Фото: Daily Mail

Археологи обнаружили в могиле женщины золотое кольцо раннего бронзового века.

Находку сделали в районе Тюбинген на юго-западе Германии. Ее назвали самым ранним золотым предметом в этом регионе, сообщает Daily Mail.

Кроме золота, кольцо содержало 20% серебра, 2% меди, следы платины и олова.

Его могли использовать как украшение для волос. Это указывает на высокий социальный статус погребенной женщины.

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Золото могли доставить из реки Карнон возле Корнуолла в Великобритании. Кольцо свидетельствует о ранней торговле предметами роскоши в Европе раннего бронзового века.

В национальном музее древностей Нидерландов показали кольцо викингов, найденное в прошлом году на кукурузном поле недалеко от города Хогвауд с помощью металлоискателя. Артефакту почти 1,1 тыс. лет.