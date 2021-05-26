В захоронении женщины нашли золотое украшение

 
Ексклюзивы
1/5
На запрете электроэнергии из РФ и Беларуси может обогатиться Ахметов
На запрете электроэнергии из РФ и Беларуси может обогатиться Ахметов
Просмотров: 144
Вынесли приговор отцу, который более 100 раз ударил ножом 8-летнего сына
Вынесли приговор отцу, который более 100 раз ударил ножом 8-летнего сына
Просмотров: 324
Пьяная в дым водитель сможет выйти под залог: новые подробности резонансной аварии
Пьяная в дым водитель сможет выйти под залог: новые подробности резонансной аварии
Просмотров: 387
Назвали одну из причин падения воздушного шара во время фестиваля
Назвали одну из причин падения воздушного шара во время фестиваля
Просмотров: 441
Исчезновение украинки в турецких горах: поиски могут прекратить
Исчезновение украинки в турецких горах: поиски могут прекратить
Просмотров: 531
Какую пользу будет иметь Зеленский от аудита государственных дач
Какую пользу будет иметь Зеленский от аудита государственных дач
Просмотров: 531
Аэропорт "Киев" ярко отгулял 97-летие - атмосферные фото
Аэропорт "Киев" ярко отгулял 97-летие - атмосферные фото
Просмотров: 396
Умирать за Россию Луганск не собирался - Снегирев о настроениях на Донбассе
Умирать за Россию Луганск не собирался - Снегирев о настроениях на Донбассе
Просмотров: 1008
Что известно о водителе, которая пьяной снесла на тротуаре школьника
Что известно о водителе, которая пьяной снесла на тротуаре школьника
Просмотров: 1530
Выпадение волос после Covid-19: врач рассказал, как устранить проблему
Выпадение волос после Covid-19: врач рассказал, как устранить проблему
Просмотров: 279
Фото
Все фото
7
9
14
5
22
Как киевляне отдыхали на Днепре 100 лет назад - подборка фото
Как киевляне отдыхали на Днепре 100 лет назад - подборка фото
Без пробок и рекламы - как выглядел Киев в 1959-м
Без пробок и рекламы - как выглядел Киев в 1959-м
К годовщине убийства Петлюры в сеть выложили уникальные фото и документы
К годовщине убийства Петлюры в сеть выложили уникальные фото и документы
Перезахоронили неизвестных бойцов УПА
Перезахоронили неизвестных бойцов УПА
Какой фотографы видели послевоенную Европу
Какой фотографы видели послевоенную Европу
Видео
Все видео
Начался бой за Донецкий аэропорт
Начался бой за Донецкий аэропорт
В сеть выложили мультфильм об истории гуцулов
В сеть выложили мультфильм об истории гуцулов
Сбитые самолеты и сексуальная культура - чем занимаются музеи Украины
Сбитые самолеты и сексуальная культура - чем занимаются музеи Украины
Украина чтит память жертв геноцида крымскотатарского народа
Украина чтит память жертв геноцида крымскотатарского народа
Как найти информацию о репрессированном в советские времена
Как найти информацию о репрессированном в советские времена
Интервью
1/5
Провал двух предыдущих сезонов и перспективы выхода из кризиса: что нужно знать о ситуации в "Барселоне"
Провал двух предыдущих сезонов и перспективы выхода из кризиса: что нужно знать о ситуации в "Барселоне"
Просмотров: 198
Вау-эффекты и декорации: автор "Рагу.лі" разобрала пресс-конференцию Зеленского
Вау-эффекты и декорации: автор "Рагу.лі" разобрала пресс-конференцию Зеленского
Просмотров: 1701
Мировые цены на продовольствие растут. Украинский рынок зависит от них
Мировые цены на продовольствие растут. Украинский рынок зависит от них
Просмотров: 315
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет" - авторка книги об украинском языке
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет" - авторка книги об украинском языке
Просмотров: 396
"Дию" можно взломать. Вопрос в цене - эксперт
"Дию" можно взломать. Вопрос в цене - эксперт
Просмотров: 450
Колонка
Наталья Соколан
Наталья Соколан
26 мая 2021
Просмотров: 333
Помста
– Чим більше знаю людей, тим більше подобаються собаки, – цитує класика подруга, дивлячись, як якийсь чоловік на дитячому майданчику ...
среда, 26 мая 2021 16:38

В захоронении женщины нашли золотое украшение

  Комментировать
В захоронении женщины нашли золотое украшение
Золотым кольцом могли украшать прическу. Фото: Daily Mail

Археологи обнаружили в могиле женщины золотое кольцо раннего бронзового века.

Находку сделали в районе Тюбинген на юго-западе Германии. Ее назвали самым ранним золотым предметом в этом регионе, сообщает Daily Mail.

Кроме золота, кольцо содержало 20% серебра, 2% меди, следы платины и олова.

Его могли использовать как украшение для волос. Это указывает на высокий социальный статус погребенной женщины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украшения и оружие - археологи наткнулись на древние захоронения

Золото могли доставить из реки Карнон возле Корнуолла в Великобритании. Кольцо свидетельствует о ранней торговле предметами роскоши в Европе раннего бронзового века.

В национальном музее древностей Нидерландов показали кольцо викингов, найденное в прошлом году на кукурузном поле недалеко от города Хогвауд с помощью металлоискателя. Артефакту почти 1,1 тыс. лет.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В захоронении женщины нашли золотое украшение». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
мая

Большинство украинцы. Узники лагеря в России подняли восстание

Начался бой за Донецкий аэропорт

Самое читаемое
Беларусь резко отреагировала на прекращение Украиной авиасообщений
Беларусь резко отреагировала на прекращение Украиной авиасообщений Просмотров: 24338
Звезда &quot;Квартала&quot; посветила голым бюстом посреди поля
Звезда "Квартала" посветила голым бюстом посреди поля
6
 Просмотров: 11134
Какой фотографы видели послевоенную Европу
Какой фотографы видели послевоенную Европу
22
 Просмотров: 6597
&quot;Убиваем двух зайцев&quot; - в партии Зеленского рассказали об остановке авиасообщения с Беларусью
"Убиваем двух зайцев" - в партии Зеленского рассказали об остановке авиасообщения с Беларусью Просмотров: 6300
Польская модель посветила ягодицами на пару со своей подругой
Польская модель посветила ягодицами на пару со своей подругой
5
 Просмотров: 4176
История
Как киевляне отдыхали на Днепре 100 лет назад - подборка фото
Как киевляне отдыхали на Днепре 100 лет назад - подборка фото
7
 Просмотров: 1548
Большинство украинцы. Узники лагеря в России подняли восстание
Большинство украинцы. Узники лагеря в России подняли восстание
 Просмотров: 252
Начался бой за Донецкий аэропорт
Начался бой за Донецкий аэропорт
 Просмотров: 558
Без пробок и рекламы - как выглядел Киев в 1959-м
Без пробок и рекламы - как выглядел Киев в 1959-м
9
 Просмотров: 2061
К годовщине убийства Петлюры в сеть выложили уникальные фото и документы
К годовщине убийства Петлюры в сеть выложили уникальные фото и документы
14
 Просмотров: 1134
Больше всего комментируют
4
Депутаты разрешили русский язык
1
В Кабмине расписали програму о языке
1
Победитель Евровидения сдал тест на наркотики. Каковы результаты
1
Политолог объяснил, почему "слуги народа" тянули с исключением Шевченко
1
"Потихоньку будем становиться богаче" - рассказали о перспективах земельной реформы
Голосов: 1978
Голосование Дело Медведчука - это:
  • Попытка Зеленского нарастить рейтинг. Медведчука не посадят
  • Начало борьбы с олигархами
  • Пиар с одновременным ударом по Порошенко
  • Перераспределение рынка и потоков
  • Влияние американцев
  • Мне всё равно
Просмотреть