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среда, 19 февраля 2020 12:38

В захоронении всадника нашли кресты и посуду из Египта
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В Германии нашли древнее захоронение
Фото: DW
В Германии нашли древнее захоронение
В Германии нашли древнее захоронение

У города Аугсбург в Германии в захоронении нашли золотые кресты, конскую сбрую и ритуальная посуда из Египта.

В могиле был похоронен богатый древнеримский всадника вместе со своим конем. Гробницу построили около 1300-1500 лет назад, сообщает DW.

Могилу не разграбили. В ней были три креста из тонких листов золота. Это свидетельствует о распространении христианства в этом регионе. В захоронении нашли оружие, щит и конскую сбрую, бронзовый кувшин и патер - широкое блюдо для ритуальных пиршеств.

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Предполагают, что кувшин и патер изготовили в Египте. На севере такие вещи находят редко.

Археологи раскопали 83 древних гробницы в провинции Умм аль-Хальджан на севере Египта. Находки датируются IV тыс. до н.э. Могильники - вырубленные в песчанике овальные ямы с глиняными гробами.

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