В захоронении сарматок нашли необычное зеркало

Реставрировали древнее китайское зеркальце, найденное в 2017 году Фото: Объединенная северокавказская археологическая экспедиция

Археологи рассказали о китайском зеркальце, найденном 2017 года в древнем могильнике на территории Кабардино-Балкарской Республики России.

Предмет лежал в захоронении 2 состоятельных сарматских женщин. После многолетней реставрации стало известно, что его изготовили около II-III в. н.э., во времена правления китайской династии Хань, сообщает ТАСС.

Диаметр находки составляет 11 см. Такие зеркала воспроизводили модель мира. Круг символизировал небо, квадрат в центре - землю. Это и указывало на Поднебесную империю. Также зеркальце украшал традиционный китайский орнамент с изображением животных.

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По словам специалистов, это редкая вещь, которую на территории Кабардино-Балкарии находят впервые. Ранее 2 подобных находили на Северном Кавказе.

Также археологи рассказали о самом захоронении. Шею одной из женщин украшала гривна, а другой - золотой медальон со стеклянной вставкой. Рядом с ними нашли серебряные фибулы. Одежду женщин в свое время расшили бисером, что было характерным для традиционных сарматских костюмов.

Ранее на Мамай-горе в Запорожской области нашли металлическое зеркальце золотоордынского периода. Его обнаружили в захоронении кочевника-половца. Специалисты отмечали, что привычное нам стеклянное зеркало появилось лишь XIII в. К тому времени в быту использовали металлические, из отполированных бронзовых, серебряных, оловянных пластин. При этом отражения в них были далеки от идеала.