В захоронении нашли сосуд в форме утки

В Болгарии обнаружили уникальный глиняный сосуд. Фото: National Institute and Museum of Archaeology

В некрополе бронзового века на территории Болгарии обнаружили уникальный древний сосуд в форме птицы.

Ученые обнаружили артефакт на археологическом участке вблизи города Балей на Дунае. В древности на этой территории существовало государство Фракия, сообщает Archaeology in Bulgaria.

Захоронение датируется ІІ тысячелетием до н. э. В нем было много погребальных урн и других предметов. Стилист артефактов указывает на плавный переход похоронных практик бронзового века к ритуалам железного века.

Одна из сосудов сделали в форме птицы, напоминающий утку. Находке более 3 тыс. лет.

"Некрополь бронзового века Балеа дает нам новую информацию об обрядах захоронения ранних древних фракийцев, их верованиях и эстетическом восприятии мира. Команда археологов нашла богато украшенные сосуды. Они использовались одновременно как дары и погребальные урны в семейных гробницах. Останки взрослых и детей были помещены рядом друг с другом", - сказал археолог Камен Бояджиева.

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Некрополь существовал в период между ІІ тыс. и І тыс. до н. э. Предполагают, что люди селились здесь раньше.

Город Балей и прилегающие к нему археологические памятники бронзового века расположены в северо-западной части Болгарии, между рекой Дунай и границей с Сербией.

В Болгарии археологи обнаружили коллекцию старинных серебряных динариев. Монеты находились рядом с частично сохранившимся скелетом и являются "одной из наиболее интригующих находок" последнего года.