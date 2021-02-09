В захоронении нашли древний крем для лица

На севере Китая в захоронении обнаружили крем для лица, которому 2,7 тыс. лет.
В гробнице знатного человека также нашли бронзовое погребальное оружие и богато украшенный бронзовый сосуд. В одной из посуден нашли мягкий желто-белый материал. Исследователи сразу заподозрили, что это косметический крем, сообщает Daily Mail.
Химическим анализ подтвердил, что крем состоит из животного жира и белого вещества, известного как лунное молоко.
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"Это ранний пример производства косметики в Китае. Он указывает на рост косметической промышленности, которая зарождалась", - отметили ученые Китайской академии наук.
В древних могильниках Яньхай на северо-западе Китая археологи нашли 3 кожаные шарики. Находки позволяют предположить, что жители Китая играли в мяч около 2,9-3,2 тыс. лет назад.
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