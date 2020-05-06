В ВОЗ заявили о преодолении опасной болезни

 
Ексклюзивы
1/5
"Нам такие условия поставили, что люди сказали:" Идите в ср*ку "- как работают рынки в городах
"Нам такие условия поставили, что люди сказали:" Идите в ср*ку "- как работают рынки в городах
1 Просмотров: 2169
Что не так с ипотекой в Украине - мнение экономиста
Что не так с ипотекой в Украине - мнение экономиста
Просмотров: 2016
Экономист объяснил, как обеспечить украинцев работой
Экономист объяснил, как обеспечить украинцев работой
Просмотров: 981
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Просмотров: 1458
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Просмотров: 1242
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Просмотров: 1899
Шмыгаль не известный среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
Шмыгаль не известный среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
1 Просмотров: 1638
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторинга
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторинга
Просмотров: 3618
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Просмотров: 2439
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
1 Просмотров: 1071
Фото
Все фото
7
3
6
15
7
Как выглядел гуцульский город во время войны - подборка фото
Как выглядел гуцульский город во время войны - подборка фото
В лесу нашли ретро-автомобиль
В лесу нашли ретро-автомобиль
48 человек погибли во время массовых беспорядков и пожара
48 человек погибли во время массовых беспорядков и пожара
Красивые и деловые - какими были жители &quot;гуцульского Парижа&quot; 90 лет назад
Красивые и деловые - какими были жители "гуцульского Парижа" 90 лет назад
На Донбассе началась операция Объединенных сил
На Донбассе началась операция Объединенных сил
Видео
Все видео
В Украине отмечают День памяти и примирения
В Украине отмечают День памяти и примирения
УИНП создал видео о Первом зимнем походе
УИНП создал видео о Первом зимнем походе
Украинские войска провели успешный рейд по тылам противников
Украинские войска провели успешный рейд по тылам противников
В Украине отмечают День пехоты
В Украине отмечают День пехоты
Показали трейлер фильма об украинцах, которые прославились в НХЛ
Показали трейлер фильма об украинцах, которые прославились в НХЛ
Интервью
1/5
РПЦ серьезно подмочила свою репутацию - религиовед
РПЦ серьезно подмочила свою репутацию - религиовед
Просмотров: 1647
"Ребров смог бы повернуть золотые медали в Киев"
"Ребров смог бы повернуть золотые медали в Киев"
Просмотров: 1188
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Просмотров: 3771
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
Просмотров: 2655
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
2 Просмотров: 1602
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
07 мая 2020
Просмотров: 288
Останні листи
Я мало розуміюся в сільському господарстві, але коли весною довго немає дощу — починаю непокоїтися. — У вас не було дощу? — ...
пятница, 08 мая 2020 08:20

В ВОЗ заявили о преодолении опасной болезни

  Комментировать
В ВОЗ заявили о преодолении опасной болезни
Оспу преодолели массовой вакинациею. Фото: www.who.int

Всемирная организация здравоохранения 8 мая 1980-го подтвердила искоренения оспы. Тяжелая инфекция, сопровождающиеся лихорадкой и сыпью по телу, убивала 9 из 10 больных.

Лишь в ХХ веке от оспы умерло около 300 млн человек. У тех, кто выжил, оставались на коже отметины.

Врач Эдвард Дженнер который жил в XVIII веке, разработал первую в мире вакцину от оспы. Начали кампанию по вакцинации.

В 1970-х годах оспа случалась очень редко. Летом 1978 года в Великобритании зафиксирован последний известный случай оспы у фотографа Дженет Паркер. Она умерла.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Косила тысячами - как люди страдали от эпидемий оспы в начале XX в

ВООЗ официально сообщила, что натуральная оспа ликвидирована в природе с помощью вакцинации. На это потрачено 2,4 млрд доз противиспянои вакцины.

Но все еще существует гипотетическая возможность лабораторного заражения при проведении научных исследований.В мире были ликвидированы не все лабораторные запасы вируса. Существует обеспокоенность по поводу того, что натуральная оспа может использоваться как биологическое оружие.

Последняя крупная эпидемия оспы в Европе вспыхнула в 1870-х во время франко-прусской войны. Во Франции тогда умерло 200 тыс. человек, в Германии - более 160 тыс.

Автор: Ольга Васькив
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В ВОЗ заявили о преодолении опасной болезни». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
мая

Первый в мире дирижабль пролетел невиданное расстояние

В ВОЗ заявили о преодолении опасной болезни

Самое читаемое
Самая красивая девушка Instagram снялась полностью обнаженной
Самая красивая девушка Instagram снялась полностью обнаженной
20
 Просмотров: 42615
Легко преодолевает грязь и потребляет 50 л горючего на 100 км - выпустили новый КрАЗ
Легко преодолевает грязь и потребляет 50 л горючего на 100 км - выпустили новый КрАЗ
9
 Просмотров: 17811
Золотые лестницы и подземные ходы: показали новые фото поместья Ахметова под Киевом
Золотые лестницы и подземные ходы: показали новые фото поместья Ахметова под Киевом
4
 Просмотров: 13572
&quot;Я миллионер. Мне п***й&quot;: 15-летний парень устроил стрельбу в прямом эфире (18+)
"Я миллионер. Мне п***й": 15-летний парень устроил стрельбу в прямом эфире (18+)
 Просмотров: 10179
Илон Маск и Граймс дали новорожденному ребенку самое необычное имя на Земле: его невозможно произнести
Илон Маск и Граймс дали новорожденному ребенку самое необычное имя на Земле: его невозможно произнести 1 Просмотров: 8181
История
Первый в мире дирижабль пролетел невиданное расстояние
Первый в мире дирижабль пролетел невиданное расстояние
 Просмотров: 36
В Украине отмечают День памяти и примирения
В Украине отмечают День памяти и примирения
 Просмотров: 306
УИНП создал видео о Первом зимнем походе
УИНП создал видео о Первом зимнем походе
 Просмотров: 180
Браслеты, слитки и посуда - на месте битвы обнаружили клад
Браслеты, слитки и посуда - на месте битвы обнаружили клад Просмотров: 2169
Торпедой утопили лайнер - 1198 пассажиров оказались на дне
Торпедой утопили лайнер - 1198 пассажиров оказались на дне
 Просмотров: 1557
Больше всего комментируют
7
Усик и Ломаченко поучаствовали в российской пропаганде
7
"Руки прочь от Стерненка": акции в поддержку активиста состоялись в 9 городах
4
Зеленский назначил Саакашвили головой Исполнительного комитета реформ
3
В окружении президента Зеленского слишком мало патриотов - Дубровский
3
На Рябошапку завели дело
Голосов: 17
Голосование По какому перенесенному культурному событию вы больше всего скучаете?
  • Книжный Арсенал
  • Кинофестиваль "Молодость"
  • Atlas Weekend
  • UPark Festival
  • Leopolis Jazz Fest
  • Kyiv Comic Con
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua