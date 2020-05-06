В ВОЗ заявили о преодолении опасной болезни

Оспу преодолели массовой вакинациею. Фото: www.who.int

Всемирная организация здравоохранения 8 мая 1980-го подтвердила искоренения оспы. Тяжелая инфекция, сопровождающиеся лихорадкой и сыпью по телу, убивала 9 из 10 больных.

Лишь в ХХ веке от оспы умерло около 300 млн человек. У тех, кто выжил, оставались на коже отметины.

Врач Эдвард Дженнер который жил в XVIII веке, разработал первую в мире вакцину от оспы. Начали кампанию по вакцинации.

В 1970-х годах оспа случалась очень редко. Летом 1978 года в Великобритании зафиксирован последний известный случай оспы у фотографа Дженет Паркер. Она умерла.

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ВООЗ официально сообщила, что натуральная оспа ликвидирована в природе с помощью вакцинации. На это потрачено 2,4 млрд доз противиспянои вакцины.

Но все еще существует гипотетическая возможность лабораторного заражения при проведении научных исследований.В мире были ликвидированы не все лабораторные запасы вируса. Существует обеспокоенность по поводу того, что натуральная оспа может использоваться как биологическое оружие.

Последняя крупная эпидемия оспы в Европе вспыхнула в 1870-х во время франко-прусской войны. Во Франции тогда умерло 200 тыс. человек, в Германии - более 160 тыс.