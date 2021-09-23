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четверг, 23 сентября 2021 11:11

В водохранилищем обнаружили древний город
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В Китае под водохранилищем обнаружили древний город "Город Льва"
Фото: Smithsonian Magazine
Город построили между 25 и 200 годами н. е.
Город был одним из самых могущественных поселений Китая

В Китае водохранилищем обнаружили древний "Город Льва"

Искусственный водоем находится недалеко от озера Цяньдао у горы Ву Ши. Город построили между 25 и 200 годами н. е., сообщает Express.

Город когда-то было одним из самых мощных поселений Китаю. Сохранял этот статус на протяжении веков.

Большая часть зданий озера относится к XVI в. Город достиг своего зенита между 1368 и 1644 годами, когда династия Мин правила Китаем. В 1959-м его затопили.

В 2014 власти разрешили заниматься на озере дайвингом. На дне есть огромные статуи львов и другие фигуры.

На археологическом памятнике в провинции Сычуань в Центральном Китае археологи обнаружили священное бронзовое дерево культуры Шу. Его нашли в жертвенной яме. Археологам понадобилось четыре месяца, чтобы полностью раскопать ветви, цветы, части ствола и украшения дерева.

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