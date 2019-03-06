В варварской мастерской нашли уникальную посуду

Фото: РАС

Возле села Комаров Кельменецкого района Черновицкой области археологи обнаружили стекольную мастерскую древнеримской эпохи.

Находка исключительная тем, что это единственная стеклянная фактория за пределами Римской империи. Мастерская расположена в среднем течении Днестра, в западном регионе черняховской культуры. Ближайшие подобные ремесленные фактории расположены в провинциях и античных городах Причерноморья и Подунавья за 400-500 км, сообщает Спасательная археологическая служба.

Памятник обнаружил археолог Маркиян Смешко в 1950-х годах. На территории фактории нашли четыре сооружения и могильник. Работы по исследованию производственной фактории было восстановлено в 2012 году.

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В 2017-2018 годах на территории мастерской археологи обнаружили строительный материал, бракованную и готовую продукцию стеклоделов и глиняную посуду.

Особенно археологов заинтересовал стеклянный сосуд, обнаруженный на могильнике древних стеклоделов. По форме он похож на колбу и им пользовались как светильником, а не использовали для напитков. Такая посуда редко встречалась в быту варваров.

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