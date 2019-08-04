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понедельник, 05 августа 2019 09:31

В урочище расстреляли более 6 тыс. человек

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В урочище расстреляли более 6 тыс. человек
Украинскии деятелей культуры и политиков расстреливали в урочище Сандармох в Карелии Фото: fakty.ua

Символический день памяти расстрелянных в урочище Сандармох - теперь Республика Карелия в России, отмечают 5 августа. Там уничтожили более 6 тыс. человек. Среди них были украинские крестьяне, политики, ученые, художники и священники.

5 августа 1937-го в Киев прибыла чрезвычайная комиссия из Москвы под руководством Вячеслава Молотова, Никиты Хрущева и Николая Ежова. Они требовали передачи власти над ЦК КП(б)У Никите Хрущеву и устранения действующего секретаря Панаса Любченко. Однако политики не поддержали это предложение. Тогда Молотов посоветовавшись со Сталиным пригласил Любченка ехать в Москву. 30 августа мужчина застрелил себя и жену.

С этого времени в УССР уничтожили большинство членов Политбюро и секретарей обкомов партий. Террор прошелся всеми республиканскими учреждениями и местными советами - государством стало невозможно управлять.

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"Республика стала вотчиной НКВД, где даже формальная партийная советская работа практически замерла", - писал историк Роберт Конквест

После уничтожения партийных органов сталинское руководство и отряды НКВД взялись за "кулаков", "буржуазных националистов", интеллигентов, священников и уголовников. В Сандармохе с октября по ноябрь 1937-м выстрелом в голову убили драматурга Николая Кулиша, режиссера театра Леся Курбаса, поэта Николая Зерова, писателя Валерьяна Пидмогильного, историка Сергея Грушевского и многих других деятелей украинской культуры.

Всего за период "Большого террора" на территории УССР, по оценкам историков, осудили 198 тыс. человек. Большую часть расстреляли.

Сталинская кампания длилась 15 месяцев. Приостановлена ​​постановлением ЦК ВКБ(б) 17 ноября 1938-го.

Официальным началом Великого террора считают принятие приказа №00447 подписанного наркомом внутренних дел Николаем Ежовым. Тройки НКВД созданные этим приказом имели задачей ускоренное рассмотрение дел "антисоветской деятельности".

"Тройки" НКВД формировались на уровне области. В состав входили начальник подразделения НКВД, прокурор и секретарь обкома партии. В процессе следствия руководствовались упрощенной процедурой без права на защиту обвиняемого, что прямо противоречило Сталинской Конституции 1936-го. Позже Сталин лично дал указание ниже партийным органам не вмешиваться в дела чекистов.

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Дата
05
августа

В урочище расстреляли более 6 тыс. человек

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