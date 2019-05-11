В Украине ввели собственную валюту

В 1991 году приняли решение о печати гривны. Фото: 112

11 мая 1991 Верховный Совет Украинской ССР принял решение о чеканке собственных денег.

Номиналы банкнот должны быть аналогичными номиналам советских денег. Позднее 3 гривны решили заменить на 2, а 25 на 20 гривен.

Дизайн купюр разработали Борис Максимов и Василий Лопата. На купюре номиналом одна, две, пять, десять гривен были изображены князья и гетманы, которые чеканили собственные деньги.

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В 1992 роцы дизайн купюр был официально утвержден, поэтому на первых банкнотах, которые были напечатаны в Канаде, указано этот год выпуска, хотя деньги ввели в оборот через четыре года. Купюры старого образца вывели из обращения.

Плату за обучение в старших классах средних школ отменили 10 мая 1956-го. Ее ввели постановлением правительства 2 октября 1940-го.