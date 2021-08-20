В Украине раскопали поселение древних римлян

На Буковине нашли захоронение древних времен. Фото: ЧОГА

В Черновицкой области археологи исследуют одно из крупнейших поселений поздней античности.

"Один из крупнейших поселений эпохи поздней античности на территории Украины исследуют вблизи села Бузовица в Черновицкой области. Археологи считают, что его площадь может достигать 60 гектаров", - говорится в сообщении Черновицкой ОГА.

Руководитель исследовательской группы Олег Петраускас сообщил, что в соседнем селе Комаров в 1950-х годах ХХ в. исследователи нашли остатки стекольни III-IV вв.

"Комаров - это производственный центр. По логике, должен существовать какой-то административный центр, который бы всем этим руководил и одновременно потреблял", - сказал археолог.

В римские времена через поселение проходила торговая дорога. Рядом нет таких поселений. Ближайшими являются античные города за 300-400 км.

Археологи обнаружили элементов декора, оружия, ремесленных орудий и бытовых предметов.

"Мы находим здесь очень полезные вещи, к примеру, фибулы. Это такие застежки, которыми прививали покрывала, или платье. Время их создания можно определить с точностью до 25 лет. То есть мы уже знаем, что эту вещь использовали в 375-400 году нашей эры", - сказал Петраускас.

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В давние времена здесь жили римляне, сарматы, вестготы и гунны. Жителями поселения были и переселенцы из Рима. На это указывают остатки строительной керамики, которую варвары не умели изготавливать.

Два захоронения раннего бронзового века и начала железного века нашли археологи возле поселка Петрово Александрийского района Кировоградской области. Погребениям 5 тыс. и 3 тыс. лет. Курган у поселка Петрово на картах 1950-х и 1980-х обозначают как холм высотой 1 м. Захоронение расположены на паевых землях.