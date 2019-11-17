В Украине отмечают 150-летие Климентия Шептицкого

Прошло 150 лет со дня рождения Климентия Шептицкого. Фото: Радио Свобода

17 ноября 150 лет назад родился архимандрит Украинской греко-католической церкви, польский аристократ, украинский монах, Праведник народов мира, блаженный Католической церкви Климентий Шептицкий. Памятные мероприятия в честь Шептицкого проходят в его родовом селе Прилбичи Яворивского района Львовской области.

Еще недавно имя Климентия Шептицкого (до пострижения Казимира Шептицкого - ред), родного брата митрополита Андрея Шептицкого, было не очень известное и только в этом году архивные материалы заинтересовали исследователей. Впервые 2019 был посвящен этой духовной личности.

Как аристократ стал монахом?

Это был успешный, известный, самодостаточный, высокообразованный и уважаемый человек. Поэтому пресса Австро-Венгерской и Российской империй изобиловала многочисленными сообщениями в 1912 году о том, что "еще один из Шептицких ушел в монастырь".

Говорила об этом факте элита не только Галичины. Ведь решение 43-х летнего Казимира Шептицкого отречься от светской жизни, служить людям через Бога и заповеди шокировало многих. Граф, влиятельный австрийский политик с прогрессивными взглядами, человек состоятельный и с большим будущим, и вдруг променял комфорт, в общем светскую жизнь, на монашескую покорность и смирение.

В феврале 1912 года журналы писали, что митрополит Андрей Шептицкий из-за болезни может отказаться от галицкого митрополичьего престола. Казимиру Шептицкому пророчили карьеру.

Однако эти прогнозы не оправдались, он стал примером настоящего монаха, новомучеников Церкви ХХ века. Даже больше того, ни одна оккупационная власть, ни советская, которая дважды была в Галичине, ни немецкая, не сломили его дух и веру.

Польский аристократ изменил римско-католический обряд и принял монашеские обеты в греко-католическом монастыре. Хотя документально сегодня не подтверждено, при каких именно обстоятельствах это произошло, но информация об этом факте была в печати в апреле 1913 года, когда Климент вступил в студитский монастырь.

Семья Климентия Шептицкого

Климентий Шептицкий родился 17 ноября 1869 в семье графини Софии Шептицкой (из рода Фредров - ред.) и графа Яна Кантийя Шептицкого. Он был шестым сыном в семье. В тоже время мать очень надеялась на дочку, о чем пишет в своих письмах к родным.

Однако, после родов София Шептицкая отметила: "Бог знает, что делает".

Родители приглашали для детей в Прилбичи хороших учителей из разных специальностей. Казимир успешно сдал экзамены в Перемышле, как ученик, который самостоятельно учился дома. В 1882 году он поступил в школу в Кракове.

Что известно из архивов

Фото: Радио Свобода



Детские и юношеские годы сыновей описывает в своих воспоминаниях графиня София Фредро-Шептицкая. Также остались ее переписки французским и польским языками, с которого известно много подробностей о жизни семьи.

Больше архивных документов отца Климентия Шептицкого сохраняется во львовском историческом архиве, в Риме, в фондах василиан, много корреспонденции - в частных коллекционеров.

"Первая трудность при изучении корреспонденции отца Климентия Шептицкого - это прочитать его почерк. Блаженный имел такой почерк, что, с одной стороны показывал, что пишет очень много, а, с другой, так, чтобы о нем ничего не знали, чтобы не поняли ", - рассказал исследователь жизни и деятельности отца Климентия Шептицкого, отец УГКЦ Юстин Бойко во время Международной научной конференции во Львове.

Отец Климентий переписывался с митрополитом Андреем на польском, французском и украинском языках.

Язык корреспонденции выбирали специально. Когда из рук в руки передавали письмо, то писали на французском, чтобы кто-то другой не получил соблазна прочитать, а когда отправляли по почте, то писали польским или украинским.

"Есть письма, где Климентий писал на трех языках. Первую цель, которую мы перед собой ставим, разрушить стереотип о том, что братья Шептицкие имели конфликт на фоне национально-политическим вопросам. Их переписка свидетельствует совершенно об обратном ", - утверждает исследователь.

Переписка свидетельствует, что братья Шептицкие, независимо от рода занятий в жизни, сохраняли очень теплые родственные отношения между ними царила взаимная любовь и уважение, они беспокоились друг о друге.

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Арестовали, несмотря на возраст

Фото: Радио Свобода



Отец Климентий Шептицкий был незаменимым помощником брата - митрополита Андрея Шептицкого. В годы немецкой оккупации брать Шептицкие спасли более 200 евреев, рискуя собственной жизни. Однако тяжелые испытания для отца Климента начались после смерти брата - 1 ноября 1944 года. Тогда уже во Львове несколько месяцев вдруг "хозяйничала" советская власть. В то время галичане уже хорошо знали, что такое нацистский и сталинский террор.

Арест епископата УГКЦ в 1945 году, псевдособор по ликвидации Церкви в 1946 году. 78-летнего отца Климентия Шептицкого НКВД арестовал в монастыре в 1947 году, обвинив его "в антисоветской деятельности, связях с ОУН и Ватиканом".

Семь месяцев продолжались допросы. 21 января 1948 отцу Климентию Шептицкого вынесли приговор - 8 лет исправительно-трудовых лагерей.15 марта 1948 отца Климента направили в печально известную тюрьму для "опасных преступников" - российский "Владимирский централ".

"Климентий Шептицкий находился в тюрьме и прошел через все эти круги ада, как все заключенные. В деле есть 45 документов-вызовов отца Климента на допросы. Есть много таких свидетельств, где указано, что отца Климентия вызвали на допрос с 23 до 2:30 ночи, с 22 до 1 часа. Это была практика ночных допросов, чтобы человека сломать, истощить, чтобы достичь того, чтобы он признал свою вину. Во время ареста у отца Климента было изъято 4430 рублей, это очень большая сумма по тем временам и ему сообщили, что конфискуют все его имущество. Позже отец Климентий писал жалобы о том, чтобы эти деньги ему вернули, переслали монахам. Они ему ответили, но очень цинично, а потом написали, что никаких денег нет ", - говорит научный сотрудник Львовского музея истории религии Руслана Бубряк.

К концу 80-х годов ХХ века века не было известно о дате смерти и месте захоронения архимандрита Климентия Шептицкого. Только в июле 1989 года комиссия ЦК КПСС рассмотрела запрос гражданина Польши, племянника отца Климента - Яна Казимира Шептицкого и констатировала, что блаженный умер 1 мая 1951 во Владимирской тюрьме.

Отца Климентия реабилитировали посмертно. На сегодня есть только символическая могила архимандрита, до сих пор неизвестно место его захоронения.

В 1996 году израильский институт "Яд Вашем" присвоил отцу Климентию Шептицкому звание "Праведник народов мира" за спасение евреев в годы Второй мировой войны. Между тем его брат - митрополит Андрей Шептицкий до сих пор не удостоен такого звания.

В 2001 году Папа Иоанн Павел II провозгласил отца Климентия Шептицкого новомучеников, блаженным, то есть беатифицировал его.

150-летие архиепископа Климента Шептицкого впервые отмечается в течении 2019 на государственном уровне, согласно постановлению Верховной Рады. В этом году состоялись десятки мероприятий, посвященных отцу Климентию. Издана первая биографию блаженного Климентия Шептицкого, автором которой является доктор Иван Матковский. Книга представлена ​​во многих украинских и европейских городах.

Во львовском Музее народной архитектуры и быта во Львове им. Климентия Шептицкого отреставрировали старый ветряк. Мельницу перевезли во Львов из села Шировцы Черновицкой области. Он датируется началом XX века.