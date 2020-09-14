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понедельник, 14 сентября 2020 14:27

В Украине открыли памятник зачинателю белорусской литературы

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В Украине открыли памятник зачинателю белорусской литературы
Памятник писателю появился при финансовой поддержке фонда Марии Магдалены Радзивилл Фото: ukrinform.ua

В Чуднове установили первый в мире памятник белорусско-польско-украинскому писателю Яну Барщевскому. Его считают основателем новой белорусской литературы.

Город был выбран не случайно. Именно здесь в апреле 2019-го идентифицировали надгробную плиту писателя, сообщает "Укринформ".

"Мы открываем бюст Яна Барщевского, а это человек, который объединил общую историю украинского, белорусского и польского народов. Таким образом приносим наше почтение великому писателю", - отметил на церемонии открытия первый заместитель председателя Житомирского облсовета Сергей Крамаренко.

Памятник установили возле костела прихода Обретения Креста Господня. Отреставрированная надгробная плита является одним из его элементов.

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Ян Барщевский родился в Беларуси в 1781 году. Писал на белорусском, украинском и польском языках. Белорусы приравнивают его к Тарасу Шевченко и Ивану Франко.

В 2002 году житель Чуднова Житомирской области выкопал во дворе старую чугунную плиту. Через 17 лет оказалось, что она могла быть надгробием известного польского и белорусского писателя Яна Барщевского. Находка весила 30-35 кг. Имела надпись, которую под толщей ржавчины невозможно было детально рассмотреть. 10 лет тяжелая плита стояла под хлевом, пока хозяин не решил зацементировать двор. Для экономии цемента просто закрыл часть участка плитой.

После очистки от ржавчины проявилась надпись: "Ян Барщевский, любимец Бога, писатель, вдохновленный Иисусом. Жил умеренно 70 лет. Умер 23 февраля 1851 года".

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