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В учебных заведениях ввели русифицированное правописание

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Автор: movahistory.org.ua
  Обсуждение проекта украинского правописания в поселке Померки под Харьковом. Присутствуют П. Тычина, М. Рыльский, М. Бажан, Л. Булаховский, Ю. Яновский и другие
Обсуждение проекта украинского правописания в поселке Померки под Харьковом. Присутствуют П. Тычина, М. Рыльский, М. Бажан, Л. Булаховский, Ю. Яновский и другие

Новое украинское правописание ввели в школьное обучение 15 ноября 1946-го. Оно было еще более приближенно к российскому, чем правописание 1933-го.

Идея коррекции существующего возникла в 1942-м, когда войска нацистов захватывали Украину. С предложением к АН УССР обратилось правительство. Тогда все украинские научные учреждения действовали в Уфе - столице Башкирии, пишет Ua History.

Работу над новым правописанием поручили академику Леониду Булаховскому. Отредактировал его языковед Илья Кириченко. Перед ними ставилась задача "обеспечить единство с правописаниями братских народов Советского Союза, особенно - русского". Это касалось пунктуации, орфографии прописных и строчных букв, написания слов вместе и по отдельности, переносов.

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В селе Померки Харьковской области в военной обстановке 1943-го состоялось совещание по правописанию под председательством председателя Совета Народных комиссаров УССР Никиты Хрущева. Присутствовал также секретарь ЦК КП(б)У по пропаганде Константин Литвин.

В обсуждении проекта приняли участие: Николай Бажан, Павло Тычина, Юрий Яновский, Максим Рыльский. Он был одобрен, но ни одного предложения украинских ученых не приняли. Утверждение поручили Народному комиссару образования УССР Павлу Тычине.

В примечаниях отметили, что в алфавите отсутствовала буква Ґ. Апостроф в алфавит не входил и на размещение слов в словаре не влиял.

"Правописание украинского языка" было издано миллионным тиражом как учебник и введено в образование посреди учебного года. Украинцы называли его российско-русским.

В начале 1930-х в РСФСР началась русификация. Репрессиями против украинских деятелей руководил советский управленец Павел Постышев. Он объявил борьбу с националистами. Заявил, что украинский пытались отдалить от русского. 5 сентября 1933-го в УССР провели реформу правописания. Таким образом украинский язык попытались приблизить к русскому.

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Дата
15
ноября

В учебных заведениях ввели русифицированное правописание

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