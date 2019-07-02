В тюрьме погиб священник

Отца Степана Бандеры застрелили в тюрьме Фото: Википедия

Следствие НКВД по делу украинского священника Андрея Бандеры - отца проводника ОУН Степана Бандеры завершилось 2 июля 1941 года. После многочисленных пыток мужчину приговорили к расстрелу.

"Будучи отцом руководителя ОУН Степана Бандеры, поддерживал с ним связь", - говорилось в следственном деле.

Также, к нему добавили наличие "националистической литературы", укрытие нелегалов, "националистические убеждения подсудимого". Суд над священником состоялся 7 июля и в продолжался менее 2-х часов. Именно тогда Галичину захватывали немецкие войска. На суде пытались узнать о детях, на что Андрей отвечал:

"Я своим детям дал надлежащее воспитание, прививая им любовь к Украине. Мировоззрения моих сыновей и дочерей одинаковые".

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Мужчину расстреляли 11 июля. Перед смертью написал "Мои личные признания". Изложил информацию о себе и семье. В НКВД документ зашифровали как "уголовное дело № 61112". Информации о месте захоронения дело не содержит.

Семья узнала о судьбе отца только в 1992-м. Тогда же реабилитирован прокуратурой Украины.

Степана Бандеру похоронили на мюнхенском кладбище Вальдфридгоф на 43 поле 20 октября 1959 года. За пять дней до этого в подъезде дома на улице Крайтмайр, 7 в Мюнхене в 13:05 нашли еще живого, залитого кровью Степана Бандеру. Медицинская экспертиза обнаружила, что причиной смерти был яд. Богдан Сташинский из специального пистолета выстрелил в лицо струей раствора цианистого калия. В греко-католическом соборе Иоанна Крестителя в Мюнхене на похороны Степана Бандеры собралось все высшее украинское духовенство Западной Германии. Службу правил владыка Платон. В храме присутствовали семье и ближайшие соратники Степана Бандеры.