В Турции считают, что смерть Владимира Мурского подстроили. Фото: "Тексты"

Турецкая газета "Миллиет" написала об убийстве в Стамбуле членов дипломатической миссии УНР.

Представителем правительства УНР в Турции был писатель Владимир Мурский. В 2018 году в Стамбуле нашли его могилу, сообщают "Тексты".

Мурский работал над получением автокефалии Украинской Православной Церковью от Константинопольского Патриархата. В Стамбуле издал на турецком языке книги "Украина и ее борьба за независимость" и "Настоящее лицо России". Первую книгу подарил лидеру Турции Кемалю Ататюрку.

Советская Россия помогала Турции. Старалась не позволить Великобритании стать союзником Ататюрка. В 1930-х годах Турция дистанцировалась от Советского Союза.

Мурский умер в 1935 году. Ему поставили диагноз "опухоль мозга". "Миллиет" установила, что в те же годы якобы от рака умерли все соратники Мурского. Это предварительный представитель УНР в Стамбуле Александр Адиесевич, чиновник УНР в Стамбуле Денис Хвыля, заместитель Мурского Николай Забелло со своей женой Екатериной. Они были молодыми людьми.

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Газета утверждает, что в те годы в Стамбуле активно действовали советские спецслужбы.

Архивы Службы внешней разведки Украины свидетельствуют, что ОГПУ стремилось выйти чнрнз украинцев Стамбула на каналы связи деятелей УНР с подпольем в РСФСР.

В Стамбуле нашли место захоронения Владимира Мурского. Он был украинским журналистом, дипломатом и представителем эмигрантского правительства УНР в Турции (1921-1935).